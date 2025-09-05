Topo

Membro do Fed alerta para risco de estagflação nos EUA diante de mercado de trabalho fraco

05/09/2025

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a situação econômica atual dos Estados Unidos, com aumento de preços e redução na criação de empregos, "está nos empurrando em uma direção estagflacionária".

Goolsbee comentava o relatório de empregos (payroll) de agosto, divulgado nesta sexta-feira, que mostrou criação de empregos aquém do esperado no país.

"A contratação nos EUA pode estar artificialmente menor devido à imigração. Se nós começarmos a ver demissões, aí eu ficaria mais nervoso com situação de emprego", disse ele em entrevista à Bloomberg TV. Ele disse acreditar, porém, que o país ainda está em território de pleno emprego.

O presidente da distrital de Chicago, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), fez um alerta para a inflação. "Também precisamos prestar atenção ao lado da inflação de nosso duplo mandato. Precisamos ter certeza de que a alta da inflação de serviços é apenas pontual", disse.

Com esse cenário, Goolsbee repetiu fala da véspera sobre ainda estar "indeciso" em relação a decisão de juros de setembro.

Comentando as frequentes críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, e de sua equipe contra o Fed e o chefe do BC, Jerome Powell, Goolsbee defendeu a independência da instituição como "muito importante se não quisermos um aumento da inflação".

