Sanches: Ideia de Trump é reagir e lançar mais sanções contra Brasil

O governo de Donald Trump deve anunciar novas sanções ao Brasil em resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL), afirmou a colunista Mariana Sanches no UOL News - 2ª edição. Ela relata que a decisão está nas mãos do presidente americano e que o clima em Washington é de forte mobilização.

Desde maio de 2025, Washington implementa restrições de visto a autoridades brasileiras e tarifas sobre produtos nacionais, com possibilidade de endurecimento caso o processo contra Bolsonaro avance. O Itamaraty monitora a situação, enquanto aliados de Bolsonaro pressionam por medidas mais duras e empresários tentam evitar prejuízos.

Conversei com uma fonte aqui nos EUA que me contava que chegou a fazer uma espécie de uma apresentação para as autoridades americanas sobre como exatamente funciona a questão da independência entre os poderes. A ideia era explicar que constitucionalmente o governo Lula, nem se quisesse, poderia interferir no julgamento do Bolsonaro.

O que eu escutei é que essa autoridade do Departamento de Estado, que é o órgão diplomático dos EUA, ouviu com muita paciência, atenção e com muita gentileza. Fez perguntas e ao final disse 'ótimo, entendi perfeitamente, mas infelizmente esse argumento não vai ter nenhuma atração com o presidente Donald Trump'. Ou seja: eles já entenderam que não dará para negociar, mas o presidente quer e continuará pressionando nesse sentido.

Hoje, aqui em Washington, ninguém é capaz de cravar o que pode acontecer na semana que vem, porque quem decide isso é uma única pessoa e ela se chama Donald Trump. Apuramos que o mais provável de acontecer, e quase daria para apostar com algum grau de segurança, é que veremos novas medidas contra o Brasil na semana que vem. De fato, a Casa Branca está seguindo de perto o julgamento. A ideia é, de fato, reagir ao que vem de Brasília. Mariana Sanches, colunista do UOL

A colunista relata que a tendência é de agravamento nas relações bilaterais, com expectativa de ampliação das restrições de visto e do tarifaço para mercadorias importadas do país, além de novas sanções financeiras envolvendo familiares de autoridades brasileiras.

É muito provável que vejamos uma nova rodada de restrições de vistos a autoridades brasileiras, como já aconteceu com os ministros do Supremo e com alguns ministros do governo Lula, e que vejamos um possível aumento no tarifaço. Seria um aumento no número de 50% para um incremento de 70%, 100%, o que na prática muda pouca coisa. É simbólico apenas, porque com 50% de tarifa o que vemos hoje já é um embargo aos produtos brasileiros. Mas ainda assim é algo muito ruim, que aponta no sentido contrário a uma negociação.

A terceira coisa quase certa é a inclusão da mulher do ministro Alexandre de Moraes nas sanções secundárias da Lei Global Magnitsky. Nessa semana, eu mesma confirmei que o Tesouro Americano mandou uma carta aos bancos do Brasil questionando se eles estão mantendo contas do Alexandre de Moraes em aberto, de que maneira eles têm cumprido o que determinam as sanções da Lei Magnitsky e acenando com a possibilidade de algum tipo de punição. É um clima de tensão.

Estamos vendo a atuação do Eduardo Bolsonaro de perto pressionando por isso. Ontem, ele esteve na Casa Branca e no Departamento de Estado e, na semana que vem, deve voltar a Washington. Não há a expectativa de que as coisas vão se distensionar e nem os empresários que acabaram de sair daqui ouviram qualquer coisa diferente disso. A perspectiva, por enquanto, é de que as coisas ainda vão piorar antes de melhorar. Mariana Sanches, colunista do UOL

