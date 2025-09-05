'Make Britain great again': Nigel Farage imita Trump em abertura de congresso do partido Reform UK

O partido britânico de extrema direita Reform UK abre nesta sexta-feira (5) seu congresso anual, na expectativa que seu líder, Nigel Farage, se torne o próximo primeiro-ministro. O partido tem apenas 4 deputados do total de 650 assentos na Câmara dos Comuns, mas sua popularidade vem crescendo desde as últimas eleições legislativas, em julho de 2024, que marcaram o retorno do Partido Trabalhista ao poder.

Há meses a legenda lidera as intenções de voto nas pesquisas. Para Nigel Farage, o Reform UK, antigo "Partido do Brexit", é o verdadeiro partido de oposição ao governo.

Em seu discurso de abertura no congresso, ele fez uma alusão ao slogan de Trump, e prometeu "tornar a Grã-Bretanha grande novamente". Também criticou os conservadores, dizendo que "não serão perdoados" por seu histórico no governo, que incluiu "migrações em massa", aumento das travessias pelo Canal da Mancha, "impostos altíssimos" e outras "traições".

Farage destacou o crescimento do partido desde as eleições gerais de 2024. Segundo ele, o Reform UK passou de 30 mil para 240 mil membros, e o número de conselheiros locais aumentou para mais de 900.

Ele afirmou que, em meio ao "colapso" dos dois partidos tradicionais britânicos, o Reform UK se apresenta como um "partido novo, forte e unificado", pronto para governar. Ele reconheceu que o partido já sofreu com "amadorismo" no passado, mas que agora é hora de "crescer" e se profissionalizar para se tornar uma alternativa viável ao governo atual.

Legislativas em 2029

As próximas eleições legislativas estão previstas apenas para 2029. Mas nas últimas eleições locais, em maio, o partido conquistou 12 conselhos regionais, e se estabeleceu em diversos territórios.

Os conservadores agora estão se juntando ao Reform UK. Para Nadine Dorries, ministra da Cultura do ex-premiê Boris Johnson em 2021 e 2022, que aderiu à legenda de extrema direita, "o Partido Conservador está morto."

O Reform UK afirma ter cerca de 240.000 membros, contra 80.000 há um ano. "É hora de darmos o próximo passo como partido", afirma Nigel Farage no programa do congresso, que acontece sexta e sábado (6) em Birmingham, no centro da Inglaterra.

O líder de 61 anos fará seu discurso no evento nesta sexta-feira às 16h (hora local), dois dias após uma visita a Washington. Ele testemunhou no Congresso americano sobre liberdade de expressão e comparou o Reino Unido à Coreia do Norte. Farage foi recebido no Salão Oval por seu aliado Donald Trump, de quem se orgulha de "sempre ter apoiado".

Política de imigração trumpista

O congresso será um momento "importante" para o Reform UK e seu líder Nigel Farage, comenta Anand Menon, cientista político do King's College de Londres. "O Reform UK precisa mostrar "que é profissional, capaz de organizar um congresso que dê a impressão de que poderia governar" o país, disse.

No fim de agosto, o partido realizou uma coletiva de imprensa sobre imigração. Claramente inspirado por Donald Trump, Nigel Farage prometeu expulsar até 600.000 migrantes em cinco anos, caso seja eleito. O verão foi marcado por manifestações anti-imigração em frente a hotéis que abrigam solicitantes de asilo na Inglaterra.

O governo acusou Nigel Farage, que convocou os britânicos a protestar, de incitar tensões. A imigração irregular, com o "crescente ódio" que provoca, representa "uma verdadeira ameaça à ordem pública", afirmou ele.

(Com agências)