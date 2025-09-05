Topo

Notícias

Lula diz esperar que acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado no fim do ano

05/09/2025 11h42

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na manhã desta sexta-feira, e disse esperar que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado no final deste ano, segundo comunicado do Palácio do Planalto.

Os dois concordaram que a parceria entre Mercosul e União Europeia é ainda mais estratégica, "diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional", informou o comunicado.

Na conversa de cerca de 20 minutos, Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, e defendeu que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela UE esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

UE não está 'à altura de suas responsabilidades' na guerra em Gaza, diz chanceler da Bélgica à AFP

Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 23,8 mil t, mostra USDA

'Vênus': artista brasileira celebra tensão entre beleza e memória de corpos negros em instalação em Paris

Biden fez cirurgia para remover células cancerígenas, diz porta-voz

Belém ou o quebra-cabeça para sediar a COP30 em novembro

Produção de etanol nos EUA cresce 0,47%, para 1,075 milhão de barris por dia

Homem deixa mala com parte de corpo em armário de rodoviária no RS

Lula diz esperar que acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado no fim do ano

'Anistia é referendar a legitimidade do golpe', diz cientista político Cláudio Couto

Chefe da OMS pede que Israel detenha as mortes pela fome em Gaza

Mpox deixa de ser emergência de saúde internacional, diz chefe da OMS