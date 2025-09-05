Lula diz esperar que acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado no fim do ano

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na manhã desta sexta-feira, e disse esperar que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado no final deste ano, segundo comunicado do Palácio do Planalto.

Os dois concordaram que a parceria entre Mercosul e União Europeia é ainda mais estratégica, "diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional", informou o comunicado.

Na conversa de cerca de 20 minutos, Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, e defendeu que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela UE esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)