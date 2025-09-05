Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

O presidente Lula (PT) criticou a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser beneficiado com uma anistia após o julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Bolsonaro "cometeu barbáries" e precisa comprovar inocência antes de pedir anistia, segundo Lula. "O cidadão cometeu essas barbáries todas e, agora, começa o processo de pedir anistia antes de ser julgado. O fato de ele pedir anistia antes de ser julgado significa que ele sabe que é culpado. Ele está se autocondenando. O papel dele era comprovar a inocência."

O cidadão, primeiro, tem que provar sua inocência. Ele fica pedindo anistia como se já estivesse condenado. Ele nem acredita nele.

Lula, sobre a possibilidade de anistia a Bolsonaro

A intenção da direita é votar a anistia num único dia. Haveria a aprovação da urgência, o que dispensaria a proposta de passar por comissões. Na sequência, o projeto iria a plenário.

A oposição acredita ter mais de 300 votos —são necessários 257 para a aprovação. Não existe data prevista para o projeto ser votado, mas o líder do PL disse não se importar se tiver de esperar pelo encerramento do julgamento de Jair Bolsonaro (PL), previsto para o dia 12, no STF (Supremo Tribunal Federal).

A direita defende que o ex-presidente seja beneficiado pela anistia. A afirmação contraria o que Bolsonaro declarou em todas as entrevistas dadas. Ele sempre falou que a proposta não era em beneficio próprio.