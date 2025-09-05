Topo

Notícias

Lula conversa com presidente da Comissão Europeia e reitera expectativa por acordo com Mercosul

Brasília

05/09/2025 12h16

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, telefonou para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira, 5, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). A conversa durou cerca de 20 minutos e vinha sendo organizada há algumas semanas pelas equipes da Presidência e da Comissão Europeia. Lula reiterou a expectativa pela assinatura do acordo Mercosul-União Europeia até o fim do ano.

"O presidente Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, como mais um passo importante para sua assinatura. Manifestou, nesse sentido, a expectativa de que o acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil", afirmou a Secom, em nota.

Ainda de acordo com o governo brasileiro, o petista "também defendeu que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela UE esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo".

Lula e von der Leyen concordaram, segundo a nota, que a parceria entre os dois blocos é "ainda mais estratégica", principalmente devido ao "momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional".

A nota não menciona o governo dos Estados Unidos, mas o pano de fundo é a política de sanções comerciais do presidente norte-americano, Donald Trump.

O presidente brasileiro e a presidente da Comissão Europeia também reiteraram "compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica" na conversa desta sexta-feira.

Von der Leyen manifestou a Lula o apoio, por parte da União Europeia, para a realização da COP30 em Belém. A escolha do governo brasileiro vem enfrentando críticas, principalmente nas últimas semanas, devido a problemas na infraestrutura hoteleira e altos preços de hospedagem na capital do Pará.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ninho da maior águia do planeta, quase extinta, é encontrado no Pantanal

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 280,9 mil t, revela USDA

Decana da família real britânica, a duquesa de Kent, morre aos 92 anos

Caso Ultrafarma: Justiça vê 'risco de destruição de provas' e mantém lobista preso

EUA envia caças a Porto Rico após denunciar que Venezuela sobrevoou um de seus navios

BC endurece regras de segurança para instituições de pagamento

UE impõe multa de R$ 18,75 bi ao Google por práticas publicitárias abusivas

Senado oficializa afastamento de 116 dias de Marcos do Val por saúde

Nicarágua inicia transição antecipada do poder de Ortega para Murillo

'Make Britain great again': Nigel Farage imita Trump em abertura de congresso do partido Reform UK

Empresário que matou gari pediu socorro de coronel da PM: 'Amigo, me ajuda'