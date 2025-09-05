Como Lula escolheu Minas Gerais para antecipar campanha de 2026

O presidente Lula (PT) alçou Minas Gerais ao local onde deu o pontapé informal ao discurso eleitoral para 2026.

O que aconteceu

O presidente esteve no estado sete vezes neste ano. Só na última semana, visitou três municípios, em duas visitas. Na última, ontem, optou por Belo Horizonte para lançar o programa Gás do Povo, com alto apelo eleitoral.

Minas é, até então, o único local em que Lula já nomeou seu candidato ao governo: o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Acompanhado do ex-presidente do Congresso em grande parte dessas visitas, ele foi construindo um apoio que, nas duas últimas semanas, se configuraram em palanques.

Durante as falas, não só o presidente como outros ministros se referiram a Pacheco como "futuro governador". "Eu tenho certeza de que vamos ganhar o estado de Minas Gerais com o Pacheco, ele sabe disso. É só ele se dispor a ser candidato. Se ele for candidato, será o futuro governador de Minas Gerais. Espero que, dentro de poucos dias, a gente tenha essa definição", disse, em entrevista à Rádio Itatiaia, ao lado do parlamentar, na semana passada.

Pacheco diz ainda não ter se decidido. Apesar de afinar cada vez mais o discurso nestes eventos como candidato, ele não assume que deixará de disputar a reeleição no Senado nem seu partido, dirigido por Gilberto Kassab, tem costurado a aliança —seria um acordo por enquanto a ser feito entre os dois.

Lula já configurou, inclusive, a chapa de Pacheco. Sem esconder, ele tem tratado a prefeita de Contagem (MG), Marília Campos, reeleita com mais de 80% dos votos, como provável vice de Pacheco. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveria (PSD), completaria a trinca como candidato ao Senado.

Palanque em estado estratégico

Com o segundo maior eleitorado do país, Minas tem a mística de definir eleições. Desde a redemocratização, é o único estado em que todos os presidentes eleitos também venceram lá. Foi, inclusive, um dos estados em que Lula conseguiu virar em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

O petista precisa de um palanque robusto. Sem nenhum nome forte do PT desde o fracasso da reeleição de Fernando Pimentel, em 2018, o petista aposta que a união de nomes ao centro com a popularidade das prefeitas Marília, em Contagem, e Margarida Salomão (PT), em Juiz de Fora, duas das cinco maiores cidades do estado, podem trazer os grandes eventos que ele precisa — em 2022, a caminhada em Belo Horizonte foi uma das maiores do segundo turno.

Minas é um estado em que a extrema direta tem crescido. Governado há dois mandatos por Romeu Zema (Novo), um dos principais críticos de Lula entre os governadores, é ainda a terra natal de um dos mais promissores políticos bolsonaristas do país, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Então com 26 anos, Nikolas foi o deputado mais votado do país em 2022. Em uma ascensão meteórica —ele havia entrado para a política apenas dois anos antes, em 2020, como vereador em Belo Horizonte—, ele lidera as pesquisas ao Senado, e há pessoas que defendam sua ida para o Palácio da Liberdade.

A disputa para o governo também é liderada por um bolsonarista. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) apareceu em primeiro na última pesquisa Genial/Quaest, do fim de agosto, com 28% das chances de voto, enquanto Pacheco estava em terceiro, com apenas 9%.

Lula aposta num crescimento. Da mesma forma que analisam para sua campanha, o presidente e a cúpula petista dizem avaliar que a melhora da economia seguirá até 2026 e será o principal propulsor para a eleição, junto a projetos mais eleitoreiros, como o vale-gás, o corte na conta de luz e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.