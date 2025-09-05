Lotofácil: como funciona a loteria? Como jogar? Quem ganha?

A Lotofácil está entre os mais populares jogos da loteria da Caixa Econômica Federal. Amanhã acontece o sorteio da edição especial de Independência, com prêmio de R$ 220 milhões.

Como funciona?

O apostador pode selecionar de 15 a 20 números (são 25 disponíveis no volante). E fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor é maior para quem acertar 15.

Há outras formas de apostas. Também é possível usar a "Surpresinha", na qual o sistema escolha os números de forma aleatória para o concurso e a "Teimosinha", para quem pretende concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. O apostador pode acrescentar até 20 números, mas o valor da aposta aumenta:

15 dezenas: R$ 3,50

16 dezenas: R$ 56,00

17 dezenas: R$ 476,00

18 dezenas: R$ 2.856,00

19 dezenas: R$ 13.566,00

20 dezenas: R$ 54.264,00

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios menores com valores fixos:

se você acertar 11 números, ganhará como prêmio R$ 7

se você acertar 12 números, ganhará como prêmio R$ 14

se você acertar 13 números, ganhará como prêmio R$ 35

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído. Ele vai para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

62% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos sorteios de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação também será distribuído. Ele vai para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

72% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

E na Lotofácil da Independência?

Na Lotofácil da Independência, a situação do prêmio muda. O valor da premiação máxima é destinado integralmente ao grupo que acerta as 15 dezenas. Em 2024, por exemplo, a premiação de R$ 202 milhões foi dividida desta forma:

15 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 2.354.726,30 cada

14 acertos: 12.294 apostas ganhadoras, R$ 1.353,14 cada

13 acertos: 360.015 apostas ganhadoras, R$ 30,00 cada

12 acertos: 4.072.967 apostas ganhadoras, R$ 12,00 cada

11 acertos: 21.478.821 apostas ganhadoras, R$ 6,00 cada

Mais sobre a Lotofácil

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois deste prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Quando acontecem os sorteios? Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, às 20h.

Bolão

É possível realizar apostas em grupos. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 7 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

É permitida a realização de no máximo 10 jogos no recibo, em caso de bolões de 15 a 19 números e no máximo 4 apostas por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Lotofácil é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas nas loterias online da Caixa com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.