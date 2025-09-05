Linhão Manaus-Boa Vista foi energizado e Brasil está 100% interligado, diz Silveira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira que o linhão de transmissão de energia que liga Manaus e Boa Vista foi energizado, permitindo que o Brasil esteja "100% interligado".

A obra, que entra em fase de testes neste mês, viabiliza a conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) -- o Estado é o único do país que não recebe energia da rede elétrica nacional, dependendo principalmente de geração local termelétrica para seu suprimento de energia.

Chamado de Linhão de Tucuruí, o empreendimento é de responsabilidade de uma concessionária da Eletrobras e Alupar. O projeto foi licitado há 14 anos e enfrentou uma série de dificuldades para sair do papel, ligadas principalmente ao licenciamento ambiental, por atravessar terras indígenas dos Waimiri Atroari.

(Por Rodrigo Viga Gaier)