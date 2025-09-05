'PL da anistia é inconstitucional e um estímulo ao golpismo', diz advogado

O Projeto de Lei da anistia para envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro é um retrocesso civilizatório e uma afronta à Constituição, afirmou o advogado Fernando Hideo no UOL News. Para ele, a proposta representa impunidade e não há reconciliação possível nesses termos.

O debate ocorre enquanto o STF julga o "núcleo crucial" do golpe, reacendendo discussões sobre limites do perdão penal para crimes contra a democracia. Hideo sustenta que a anistia, neste caso, seria incentivo ao golpismo e ameaça ao Estado Democrático de Direito.

Do ponto de vista jurídico, essa proposta de anistia é um retrocesso civilizatório, é uma vergonha institucional, me parece absolutamente inconstitucional um projeto que venha a ser aprovado. E naturalmente caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar a constitucionalidade ou não de uma lei desse tipo. Fernando Hideo, advogado criminalista

Toda anistia busca, sempre se fala, em pacificação social. Em todas elas havia um ambiente de reconciliação nacional. O que a gente teria em uma eventual anistia nesse momento seria justamente o contrário. Não há reconciliação nacional possível no horizonte de uma anistia dessa natureza. Fernando Hideo, advogado criminalista

Para Hideo, perdoar golpistas seria abrir caminho para novos ataques à democracia e permitir que líderes do movimento sigam em seus projetos antidemocráticos.

É a impunidade para que as pessoas que atacaram a democracia, que atacaram as instituições, continuem atacando as instituições e possam, inclusive o maior líder dessa organização, concorrer novamente. Então é uma lei absolutamente inconstitucional. Fernando Hideo, advogado criminalista

Uma anistia não é só impunidade, ela pressupõe impunidade porque anistia é um perdão, mas ela deve ser um perdão justificado. Agora, um perdão para que golpistas continuem atacando as instituições, continuem atacando o processo eleitoral, continuem atacando a nossa democracia, isso não é só impunidade, isso é mais do que impunidade, isso é um incentivo, é um estímulo ao golpismo. Fernando Hideo, advogado criminalista

Se anistiar golpistas que continuam golpeando, é não só impunidade, mas um estímulo ao projeto golpista dessas pessoas. Fernando Hideo, advogado criminalista

Penas

O grupo julgado inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente, acusados de tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Para Hideo, a materialidade e autoria estão comprovadas, e penas altas são esperadas. Ele explicou ainda que, tecnicamente, o Congresso pode reduzir penas, o que alteraria para todos os julgados.

O julgamento vai ser concluído na sexta e para esse núcleo tido, nomeado, como núcleo crucial pela PGR, não vejo outra alternativa senão a condenação de todos. Me parece que a materialidade e a autoria estão comprovadas. A questão vai ser em relação à dosimetria da pena a partir da individualização da conduta de cada um. Fernando Hideo

Dado o protagonismo desse núcleo chamado crucial, dado o papel de liderança exercido por essas pessoas, dada a posição concreta na cadeia de comando e as funções desempenhadas na estratégia e na consecução do projeto, me parece que as penas serão altas, serão todos condenados e apenas altas, altas que eu digo superiores a 25 [anos], chegando a 30, talvez passando até de 30 anos [...]. Fernando Hideo

