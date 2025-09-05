Leilão do túnel Santos-Guarujá vira trégua entre Tarcísio e governo Lula

O leilão do túnel Santos-Guarujá hoje se tornou um momento de trégua nos atritos entre membros do governo Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Com posições opostas em relação ao julgamento da trama golpista, os dois lados celebraram o avanço em relação à obra.

O que aconteceu

"Estamos dando uma demonstração da volta do espírito republicano para o Brasil", afirmou Fernando Haddad (PT). Na B3, o ministro da Fazenda destacou a parceria entre os governos federal e estadual nas negociações para a obra até o momento. "É assim que se faz política e se constrói a democracia", disse.

Tarcísio saudou Geraldo Alckmin (PSB) e o governo federal pelo leilão. "Quando a gente desconhece que algo é impossível, tarefas complexas se tornam simples", falou. O ministro de Portos, Silvio Costa Filho (Republicanos), chamou o vice-presidente e o governador para baterem o martelo do leilão.

Clima de celebração contrasta com discordância sobre anistia. Nos últimos dias, o governador de São Paulo intensificou seus esforços junto ao Congresso pela aprovação de um projeto de lei que perdoa os acusados de tentativa de golpe de Estado. A proposta é alvo de críticas do PT e de outras legendas aliadas.

"Votaria contra anistia", diz ministro do partido de Tarcísio. Apesar do posicionamento, Silvio Costa Filho defendeu o debate sobre a tipificação das penas dos réus na trama golpista. "Não acho justo que alguém que foi levado ao erro pegue pena de dez doze anos", disse ele.

Diretora da Artesp é elogiada por atuação no processo. Tarcísio destacou o trabalho de Raquel França, que explicou o projeto do túnel a interessados na Europa e foi apontada como uma "gigante" no trabalho desempenhado.

Vencedor ofereceu desconto de 0,5%

Leilão foi vencido pela Mota-Engil Latam Portugal. A empresa assinou recentemente um contrato com a Petrobras para sistemas submarinos de plataformas offshore.

Túnel será o primeiro do tipo imerso no Brasil. A previsão é que fique pronto em 2031. O trajeto, que hoje é feito por um sistema de balsas ou por rodovia, demorando de 18 a 60 minutos, será reduzido a poucos minutos.

Além da vencedora, outro grupo havia apresentado proposta para participar do leilão. Trata-se da espanhola Acciona, que é a empresa atualmente responsável pela execução das obras da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo.

As grandes construtoras nacionais desistiram de entrar no leilão. Odebrecht e Andrade Gutierrez estavam otimistas com a participação, mas não apresentaram propostas na última segunda-feira (1º). As empreiteiras nacionais desistiram pela impossibilidade de conseguir o financiamento necessário para a obra ou de apresentar as garantias pedidas pelo BNDES, conforme reportagem publicada pela Folha de S.Paulo.

O que dizem os envolvidos

Se tem uma coisa que não aconteceu no túnel Santos-Guarujá foi disputa por protagonismo. Desde o começo, o diálogo do governo federal com o governo estadual foi republicano para viabilizar a obra. Ninguém ficou querendo sair na foto para deixar o outro para trás

Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda

O que a gente está celebrando hoje é o futuro da Baixada, do estado de São Paulo e do Brasil

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Quando os opostos convergem, é possível fazer --não apenas um túnel, mas fortalecer o nosso país

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República e ministro de Indústria, Comércio e Serviços

Essa obra revela que, quando nós, brasileiros, trabalhamos juntos, concretizamos aquilo que muitos chamavam até alguns anos atrás de impossível

Anderson Pomini, diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos