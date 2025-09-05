Leilão decide que construtora fará túnel Santos-Guarujá; o que está em jogo

Acontece hoje na sede da bolsa de valores de São Paulo, a B3, o leilão que vai definir a construtora responsável pela construção e operação do túnel Santos-Guarujá.

O que aconteceu

Dois grupos apresentaram propostas para participar do leilão, a espanhola Acciona e a portuguesa Mota-Engil. A Acciona é a empresa atualmente responsável pela execução das obras da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo. Já a Mota-Engil assinou recentemente um contrato com a Petrobras para execução de serviços dos sistemas submarinos de plataformas offshore.

As grandes construtoras nacionais desistiram de entrar no leilão, previsto para hoje às 16h. Odebrecht e Andrade Gutierrez estavam otimistas com a participação, mas não apresentaram propostas na última segunda-feira (1º). As empreiteiras nacionais desistiram pela impossibilidade de conseguir o financiamento necessário para a obra ou de apresentar as garantias pedidas pelo BNDES, conforme reportagem publicada pela Folha de São Paulo.

O contrato, estruturado em PPP (parceria público-privada), terá duração de 30 anos. Segundo o edital, a concessão envolverá construção, operação e manutenção da infraestrutura. O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões, dos quais até R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal.

O projeto recebeu em agosto a licença ambiental prévia da Cetesb. O parecer técnico, aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, atesta a viabilidade do projeto e reduz riscos na execução da PPP. A liberação da licença prévia antes do leilão é considerada estratégica para atrair investidores e dar previsibilidade ao cronograma da obra.

A licença prévia define os parâmetros ambientais que deverão ser cumpridos pelo consórcio vencedor. Entre eles, estão a exigência para as próximas etapas do licenciamento, como a licença de instalação e a licença de operação. A Cetesb esclareceu que durante a análise técnica foram avaliados aspectos como impactos sobre manguezais, ruído, desapropriações, unidades de conservação e efeitos sobre a fauna e flora da região.

A futura concessionária será responsável por apresentar projetos detalhados de mitigação e compensação ambiental. Além disso, também terão de implementar programas de comunicação com a população local. Somente após cumprir essas exigências será possível obter as demais licenças necessárias para iniciar as obras.

Obra é disputada por Tarcísio e Lula

Antes mesmo de sair do papel, a obra já se tornou alvo de disputa entre São Paulo e União. Na TV aberta, rádio e redes sociais, a nova propaganda do governo federal sobre o túnel não menciona a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"O governo do Brasil vai construir o túnel Santos-Guarujá. Uma obra inovadora que antes só se via fora do Brasil e que vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, reduzindo um trajeto de 50 minutos para 5", diz trecho da narração do comercial elaborado pelo governo federal.

No evento de lançamento do edital, em fevereiro, Lula e Tarcísio estiveram juntos em Santos. Publicamente, ambos exaltam a cooperação entre União e estado. Apesar disso, nos bastidores, aliados de cada lado disputam a paternidade política do empreendimento que prevê melhorar diretamente a qualidade de vida das mais de 720 mil pessoas que vivem nessas duas cidades.

Lula e Tarcísio trocaram elogios no palco. O presidente falou que união representa a "relação civilizada que o Brasil precisa". "Ninguém precisa concordar com ninguém, não precisa ser da mesma religião, torcer pro mesmo time, almoçar na mesma mesa. Não fomos eleitos para brigar", afirmou o petista. Segundo o governador, Lula teria dito a ele, em uma das reuniões, que "não é hora de disputa política, mas de atender o cidadão".

Túnel é aguardado há quase cem anos

Primeira folha da edição de 23 de janeiro de 1927 do Jornal A Tribuna Imagem: Reprodução/Jornal A Tribuna

Ainda não há data oficial para inauguração do túnel. Mas, segundo o edital, as obras deverão ser concluídas até 2030. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário - uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia. Entenda como túnel será construído clicando aqui.

Santos e Guarujá são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. Por isso, o túnel visa solucionar um gargalo histórico de mobilidade entre os dois municípios. Atualmente, há dois principais modos de travessia: o trajeto de 43 km via rodovia Cônego Domênico Rangoni, utilizado por veículos comerciais, com tempo médio de 60 minutos, e o sistema de balsas e barcas, usado por pedestres, ciclistas e veículos leves, com tempos de travessia que variam de 18 a 60 minutos, dependendo das condições operacionais do porto.

Projeto prevê túnel imerso com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A estrutura contará ainda com passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços.

A nova ligação deve desafogar o atual sistema de travessias e melhorar a integração logística da região. Segundo o governo estadual, a projeção é de que a obra gere cerca de 9.000 empregos diretos e indiretos ao longo da execução.

Previsão é que mais de 800 casas sejam afetadas com a obra. De acordo com o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratado pela Companhia Paulista de Parcerias, a estimativa é que 59 edificações sejam afetadas em Santos. Do lado do Guarujá, a previsão é que sejam desapropriadas 717 edificações, sendo 645 ocupações irregulares em Vicente de Carvalho. No caso das ocupações, as famílias serão removidas e reassentadas em habitações populares.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.