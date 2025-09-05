Topo

Notícias

Leilão decide que construtora fará túnel Santos-Guarujá; o que está em jogo

Projeto prevê túnel com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) - Reprodução
Projeto prevê túnel com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) Imagem: Reprodução
Eduarda Esteves
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 05h30

Acontece hoje na sede da bolsa de valores de São Paulo, a B3, o leilão que vai definir a construtora responsável pela construção e operação do túnel Santos-Guarujá.

O que aconteceu

Dois grupos apresentaram propostas para participar do leilão, a espanhola Acciona e a portuguesa Mota-Engil. A Acciona é a empresa atualmente responsável pela execução das obras da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo. Já a Mota-Engil assinou recentemente um contrato com a Petrobras para execução de serviços dos sistemas submarinos de plataformas offshore.

As grandes construtoras nacionais desistiram de entrar no leilão, previsto para hoje às 16h. Odebrecht e Andrade Gutierrez estavam otimistas com a participação, mas não apresentaram propostas na última segunda-feira (1º). As empreiteiras nacionais desistiram pela impossibilidade de conseguir o financiamento necessário para a obra ou de apresentar as garantias pedidas pelo BNDES, conforme reportagem publicada pela Folha de São Paulo.

O contrato, estruturado em PPP (parceria público-privada), terá duração de 30 anos. Segundo o edital, a concessão envolverá construção, operação e manutenção da infraestrutura. O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões, dos quais até R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal.

O projeto recebeu em agosto a licença ambiental prévia da Cetesb. O parecer técnico, aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, atesta a viabilidade do projeto e reduz riscos na execução da PPP. A liberação da licença prévia antes do leilão é considerada estratégica para atrair investidores e dar previsibilidade ao cronograma da obra.

A licença prévia define os parâmetros ambientais que deverão ser cumpridos pelo consórcio vencedor. Entre eles, estão a exigência para as próximas etapas do licenciamento, como a licença de instalação e a licença de operação. A Cetesb esclareceu que durante a análise técnica foram avaliados aspectos como impactos sobre manguezais, ruído, desapropriações, unidades de conservação e efeitos sobre a fauna e flora da região.

A futura concessionária será responsável por apresentar projetos detalhados de mitigação e compensação ambiental. Além disso, também terão de implementar programas de comunicação com a população local. Somente após cumprir essas exigências será possível obter as demais licenças necessárias para iniciar as obras.

Obra é disputada por Tarcísio e Lula

Antes mesmo de sair do papel, a obra já se tornou alvo de disputa entre São Paulo e União. Na TV aberta, rádio e redes sociais, a nova propaganda do governo federal sobre o túnel não menciona a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"O governo do Brasil vai construir o túnel Santos-Guarujá. Uma obra inovadora que antes só se via fora do Brasil e que vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, reduzindo um trajeto de 50 minutos para 5", diz trecho da narração do comercial elaborado pelo governo federal.

No evento de lançamento do edital, em fevereiro, Lula e Tarcísio estiveram juntos em Santos. Publicamente, ambos exaltam a cooperação entre União e estado. Apesar disso, nos bastidores, aliados de cada lado disputam a paternidade política do empreendimento que prevê melhorar diretamente a qualidade de vida das mais de 720 mil pessoas que vivem nessas duas cidades.

Lula e Tarcísio trocaram elogios no palco. O presidente falou que união representa a "relação civilizada que o Brasil precisa". "Ninguém precisa concordar com ninguém, não precisa ser da mesma religião, torcer pro mesmo time, almoçar na mesma mesa. Não fomos eleitos para brigar", afirmou o petista. Segundo o governador, Lula teria dito a ele, em uma das reuniões, que "não é hora de disputa política, mas de atender o cidadão".

Túnel é aguardado há quase cem anos

Primeira folha da edição de 23 de janeiro de 1927 do Jornal A Tribuna - Reprodução/Jornal A Tribuna - Reprodução/Jornal A Tribuna
Primeira folha da edição de 23 de janeiro de 1927 do Jornal A Tribuna
Imagem: Reprodução/Jornal A Tribuna

Ainda não há data oficial para inauguração do túnel. Mas, segundo o edital, as obras deverão ser concluídas até 2030. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário - uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia. Entenda como túnel será construído clicando aqui.

Santos e Guarujá são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. Por isso, o túnel visa solucionar um gargalo histórico de mobilidade entre os dois municípios. Atualmente, há dois principais modos de travessia: o trajeto de 43 km via rodovia Cônego Domênico Rangoni, utilizado por veículos comerciais, com tempo médio de 60 minutos, e o sistema de balsas e barcas, usado por pedestres, ciclistas e veículos leves, com tempos de travessia que variam de 18 a 60 minutos, dependendo das condições operacionais do porto.

Projeto prevê túnel imerso com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A estrutura contará ainda com passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços.

A nova ligação deve desafogar o atual sistema de travessias e melhorar a integração logística da região. Segundo o governo estadual, a projeção é de que a obra gere cerca de 9.000 empregos diretos e indiretos ao longo da execução.

Previsão é que mais de 800 casas sejam afetadas com a obra. De acordo com o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratado pela Companhia Paulista de Parcerias, a estimativa é que 59 edificações sejam afetadas em Santos. Do lado do Guarujá, a previsão é que sejam desapropriadas 717 edificações, sendo 645 ocupações irregulares em Vicente de Carvalho. No caso das ocupações, as famílias serão removidas e reassentadas em habitações populares.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

China critica Trump por incitar Europa a exercer pressão econômica

Corte Constitucional rejeita proposta sobre castração química no Equador

Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' para o Exército russo

Tropas ocidentais na Ucrânia serão "alvo legítimo", diz Putin, que propõe cúpula com Kiev em Moscou

Alemã processa Google após fotos íntimas vazadas na internet

Onde Bolsonaro pode ser preso? Ex-presidentes não têm privilégio garantido

'Como cápsula do tempo': família visita casa fechada há 20 anos no Líbano

Prédio inovador promete conseguir abrigar 9 milhões de pessoas de uma vez

Homem salva menina de tentativa de estupro: 'Não pensei em nada, só reagi'

Leilão decide que construtora fará túnel Santos-Guarujá; o que está em jogo