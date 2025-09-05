Topo

Notícias

Landau aceita falar com Alckmin, mas tônica tem de ser 'política', diz presidente da CNI

São Paulo

05/09/2025 07h26

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse nesta quinta-feira (4) que o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, mostrou disposição para um "processo de entendimento" com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. "O subsecretário Landau disse que pode ligar diretamente para ele para programar e agendar as primeiras conversas", afirmou Alban, em entrevista coletiva em Washington (EUA) para fazer um balanço da missão empresarial que foi aos Estados Unidos na tentativa de abrir um canal de negociação das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Segundo o empresário, Landau se disse à disposição para receber "o contato do governo brasileiro" por meio do vice-presidente. "Ele estaria disposto, desde que o presidente Alckmin tomasse (a iniciativa) e conversasse sobre os assuntos", afirmou Alban. Ele acrescentou que, segundo Landau, a tônica da conversa tinha de ser a situação política. "O contato tem de ser esse. Não é o Departamento de Comércio. É o Departamento de Estado. O problema político é o que está na mesa. E é até aí onde nós podemos nos alvoroçar, porque o aspecto político é com o governo", enfatizou.

"A única coisa que estamos totalmente disponíveis a colaborar são assuntos que têm origem ou judiciária ou legislativa, com relação às empresas que atuam no Brasil ou nos Estados Unidos", endossou.

O presidente da CNI fez um balanço positivo da missão. "De modo geral, os objetivos foram atingidos. Viemos para tentar iniciar um processo de possibilidade de negociação. Nunca nos iludimos. Esse processos têm altos ruídos com a política e altos ruídos com a geopolítica", afirmou.

Segundo Alban, o grupo nunca imaginou que a tarefa fosse simples, e tinha ciência das dificuldades. "Nunca nos iludimos. O processo tem altos ruídos com a política e a geopolítica", afirmou. De acordo com o presidente da CNI, a missão teria conseguido sensibilizar os empresários americanos da necessidade da parceria, já que muitos produtos não têm fornecedor alternativo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Procuradoria denuncia juiz e ex-assessor de Moraes por desvios de heranças 'esquecidas'

Empresa diz que bondinho da Glória passou por vistorias em 2022 e 2024

O que fez "Guerreiras do K-Pop" se tornar tão popular

China imporá sobretaxas provisórias às importações de carne de porco europeia

Trump defende Robert Kennedy Jr. após sessão tensa no Senado

CPTM diminui intervalo de espera do Expresso Aeroporto aos domingos

Prefeitura de Barretos afasta vice-diretor de escola investigado por estupro de vulnerável

Dia do Irmão: por que a data é celebrada em 5 de setembro?

Trump diz que Índia e Rússia parecem "perdidas" para China

Como a polícia prendeu no litoral de SP líder do PCC que usava identidade falsa

Polícia portuguesa divulga nacionalidades de mortos no acidente com o Elevador da Glória em Lisboa