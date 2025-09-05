Topo

Lactalis Brasil anuncia R$ 400 milhões em investimentos no RS até 2028

05/09/2025

São Paulo, 5 - A Lactalis Brasil anunciou na quinta-feira, 4, durante a 48ª Expointer, em Esteio (RS), um novo aporte de R$ 400 milhões em cinco unidades industriais do Rio Grande do Sul. O investimento será realizado até 2028, com foco na ampliação da produção de queijos prato e mussarela, whey protein, manteiga, requeijão e composto lácteo em Ijuí, Teutônia, Santa Rosa e Três de Maio, além da expansão de centros de distribuição em Ijuí e Teutônia, explicou a empresa em nota.A expectativa é elevar a produção no Estado das atuais 304 mil toneladas de 2024 para 453 mil toneladas em 2028. Para atingir esse volume, a captação no campo deverá passar de 900 milhões de litros por ano para 1,3 bilhão de litros. "Isso significa aumentar em 10% a produção do Rio Grande do Sul apenas para atender à demanda da Lactalis", destacou o CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Júnior, na nota. Com a ampliação, a produção de queijos no Rio Grande do Sul deverá atingir 100 mil toneladas por ano em 2028, 70% acima das atuais 58 mil toneladas.O anúncio coincide com a comemoração dos dez anos de operação da Lactalis no Brasil. Neste período, o Rio Grande do Sul já havia recebido R$ 600 milhões em aportes, que somados ao novo investimento chegam à marca de R$ 1 bilhão. Atualmente, a empresa francesa conta com 23 fábricas, 49 centros logísticos e 14 mil empregados em oito Estados, captando 2,8 bilhões de litros de leite por ano no País.

