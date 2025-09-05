Topo

Notícias

Kim diz a Xi que espera desenvolver constantemente os laços entre China e Coreia do Norte

05/09/2025 00h56

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, expressou ao presidente chinês, Xi Jinping, sua "firme vontade de desenvolver constantemente" as relações bilaterais, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (5), após a reunião dos dois governantes em Pequim. 

Os dois se reuniram na noite de quinta-feira no Grande Palácio do Povo na capital chinesa, onde Kim reafirmou os "sentimentos de amizade" entre as nações, segundo a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Kim concluiu assim uma rara visita à China, principal aliada da Coreia do Norte, onde acompanhou ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de Xi um enorme desfile militar que comemorou o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

"O Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) e o governo têm a firme vontade de desenvolver progressivamente as relações entre a RPDC e a China", declarou Kim, segundo a KCNA, utilizando o acrônimo da Coreia do Norte.

A agência acrescentou que Kim disse a Xi que a relação entre China e Coreia do Norte "não pode mudar, independente das mudanças no cenário internacional".

A relação da China com a Coreia do Norte foi forjada durante a Guerra da Coreia na década de 1950. Pequim é uma fonte vital de apoio diplomático, econômico e político para o isolado Estado com capacidade nuclear.

isk/reb/fox/ag/atm/fp

© Agence France-Presse

