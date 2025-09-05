Topo

Kennedy e Departamento de Saúde dos EUA ligam uso de Tylenol na gravidez ao autismo, informa WSJ

05/09/2025 15h16

(Reuters) - O secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., planeja anunciar que o uso do Tylenol, popular analgésico de venda livre da Kenvue, por mulheres grávidas está potencialmente ligado ao autismo, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Kennedy, em um relatório, também sugerirá que um medicamento derivado do folato, chamado ácido folínico, pode ser usado para tratar os sintomas do autismo em algumas pessoas, informou o WSJ.

As ações da Kenvue caíram mais de 6% após a notícia. O Tylenol, cujo princípio ativo é o paracetamol, é um analgésico amplamente utilizado, inclusive por mulheres grávidas.

O relatório, esperado para este mês pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS), chefiado por Kennedy, provavelmente destacará os baixos níveis de folato, uma vitamina importante, e o Tylenol tomado durante a gravidez, bem como outras possíveis causas do autismo, segundo a reportagem do Wall Street Journal .

Tanto o HHS quanto a Kenvue não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

(Reportagem de Puyaan Singh em Bengaluru)

