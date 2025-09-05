Topo

Justiça manda SP pagar transplante sem transfusão a testemunha de Jeová

Técnica de transplante de medula óssea sem transfusão de sangue não está disponível em hospitais de referência do estado - iStock
05/09/2025 15h26

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o estado deve pagar R$ 400 mil para uma mulher que é testemunha de Jeová fazer um transplante de medula óssea sem transfusão de sangue, uma técnica que não está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde).

O que aconteceu

Decisão se baseia em entendimento recente do STF, que reafirmou o direito de recusar transfusões de sangue por motivos religiosos. Segundo a Corte, o Estado tem a obrigação de oferecer tratamento médico compatível com as crenças do paciente.

Testemunhas de Jeová acreditam que a Bíblia proíbe a transfusão de sangue. A mulher, então, entrou com o pedido na Justiça para fazer o procedimento com a técnica PBM - Patient Blood Management ("gerenciamento de sangue do paciente", em português), reconhecida pelo Ministério da Saúde, mas indisponível nos principais centros de referência em transplante do estado.

Justiça buscou principais hospitais especializados em São Paulo, como a Santa Casa e o Hospital das Clínicas da USP na capital e em Ribeirão Preto. Todos os estabelecimentos responderam que não têm capacidade técnica, ou que não poderiam garantir a segurança do procedimento nesses moldes.

A paciente, então, procurou o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, que oferece a cirurgia por TBM. O orçamento apresentado apresentado pelo estabelecimento é de R$ 400 mil.

Justiça já bloqueou valor dos cofres do Estado de São Paulo. O município de Campinas, onde mora a paciente, também pode contribuir para o pagamento de maneira solidária, segundo a decisão.

Se o Estado tem o dever de fornecer o tratamento alternativo, mas falha em estruturar sua própria rede para ofertá-lo, deve arcar com o custeio onde este tratamento é comprovadamente realizado.
Juiz Francisco José Blanco Magdalena, na decisão

