Juntos em Santos e distantes no leilão: a mudança na relação Lula-Tarcísio

Depois de trocarem elogios e exaltarem união política no lançamento do edital para a construção do túnel Santos-Guarujá há sete meses, o presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não dividirão o palco hoje, no leilão para a concessão da obra.

O que aconteceu

Quem representará o governo federal no evento será o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A justificativa oficial do Planalto é que o presidente não tem participado desse tipo de evento nem com governos aliados, como ocorreu, por exemplo, na cerimônia de lançamento das obras da ponte Salvador-Itaparica, em junho deste ano.

Extraoficialmente, Lula não quer dar palco para o governador, cujo nome tem ganhado força para concorrer com ele nas eleições de 2026. Tarcísio passou dias em Brasília nesta semana articulando um projeto de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em um movimento que foi visto como indicativo da disposição do governador em concorrer ao Planalto.

No lançamento do edital da ponte Santos-Guarujá, em fevereiro, Lula e Tarcísio sentaram lado a lado, cochicharam e riram. No microfone, trocaram elogios: o governador destacou a "sensibilidade do governo federal", enquanto o presidente disse que os dois ainda tirariam muitas fotos juntos. "Eu sei que tem muita gente do seu lado que não gosta de você estar sentado comigo. E tem gente do meu lado que não gosta de eu estar sentado com você. [Que a] fotografia que foi tirada hoje marque um novo momento da história do Brasil", disse Lula.

Desde então, os dois não participaram de mais nenhum evento juntos, apesar de Lula ter vindo, em média, uma vez por mês para São Paulo. Em julho, o presidente foi anunciar um investimento para urbanização de favelas em Osasco, na Grande São Paulo, e disse que convidou o governador, mas ele não compareceu. "Convido prefeito e governador para todos os eventos que faço porque estou em missão institucional", alfinetou o presidente. Naquele dia, Tarcísio participava da inauguração de uma escola em Boituva, a 100 km da capital.

Governo federal e estadual disputaram paternidade de obras e investimentos. Em março, a Toyota confirmou que faria um aporte de R$ 11,5 bilhões na operação brasileira. No dia 5, Tarcísio fez um evento na fábrica da montadora em Sorocaba (115 km de São Paulo), no qual disse que "cada um tenta capitalizar da maneira que pode". Poucos dias depois, Lula foi à mesma fábrica celebrar o investimento —sem a participação do governador.

Em junho, disputa se deu na área habitacional. Lula veio à capital anunciar o plano habitacional para as famílias da última favela da região central, um acordo feito com a gestão estadual. No mesmo dia, Tarcísio participou da entrega de casas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político do presidente.

Lula (à esq.) usa boné com os dizeres 'O Brasil é dos brasileiros'; Tarcísio (à dir.) usa boné da campanha de Donald Trump Imagem: Reprodução

Houve também troca de recados. Depois de os EUA anunciarem que sobretaxariam as importações brasileiras em 50%, Tarcísio cobrou o presidente. "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado", publicou ele nas redes sociais. O presidente, por sua vez, destacou o apoio do governador ao governo de Donald Trump. "Não vale tentar esconder o chapeuzinho do Trump não, Tarcísio. Pode ficar mostrando pra gente saber quem você é. Está cheio de lobo com pele de carneiro", disse Lula em entrevista à Record.

Mais recentemente, os dois têm trocado farpas mirando 2026. Em um evento de um banco, Tarcísio disse que o "Brasil não aguenta mais o Lula". Poucos dias depois, o presidente disse em entrevista que o governador só obedece o ex-presidente Jair Bolsonaro .

Ele [Tarcísio] vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Sem o Bolsonaro ele não é nada.

Lula, à rádio Itatiaia, em 29 de agosto

Nem ligo.

Tarcísio de Freitas, em 29 de agosto, ao ser questionado sobre fala de Lula

Lula lidera pesquisas para eleição de 2026. Pesquisa Genial/Quaest divulgada em 21 de agosto mostrou que o presidente venceria todos os cenários de 2º turno para a eleição presidencial. Foram testados os nomes de Tarcísio, Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. (PSD), Eduardo Leite (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Flávio Bolsonaro (PL), além do próprio Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.

Já Tarcísio aparece na frente na disputa pela reeleição. Um levantamento do mesmo instituto publicado no dia 22 mostrou que Tarcísio tem 43% das intenções de voto na eleição para o governo de São Paulo, na frente do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que marcou 21%.

Túnel Santos-Guarujá é planejado há 100 anos

Imagem do projeto do túnel Santos-Guarujá Imagem: Reprodução/Youtube/MPor

Obra deve ser concluída até 2030, segundo o edital. A ligação entre Santos e Guarujá será o primeiro túnel imerso do Brasil, custeado pelos governos estadual, federal e iniciativa privada. Segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, em 1927, já se planejava um túnel para a passagem de um bonde elétrico entre as cidades.

A expectativa é reduzir o tempo de travessia entre as duas cidades do litoral paulista de 20 para 2 minutos. Hoje, a ligação entre as duas cidades é feita pela rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055), com 43 km de extensão, e pelas balsas das Travessias Litorâneas (administradas pelo Departamento Hidroviário), que levam em média 18 minutos para concluir o percurso.

O contrato de concessão terá duração de 30 anos. Segundo o edital, a PPP (parceria público-privada) envolverá construção, operação e manutenção da infraestrutura. O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões, dos quais até R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal.