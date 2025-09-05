Josias: 'Anistia do PL é um escândalo e tenta apagar crimes de Bolsonaro'

O projeto de anistia articulado pelo PL, o Partido Liberal, é um escândalo que busca perdoar todos os investigados, processados e condenados por crimes ligados ao 8 de janeiro e outros atos desde 2019, avaliou o colunista do UOL Josias de Souza, no UOL News. Segundo ele, a proposta quer apenas livrar Bolsonaro e aliados de punição.

Esse é o primeiro texto da proposta de anistia que vem à luz. O texto do PL foi distribuído pelo líder Sóstenes Cavalcante. Esse projeto é um escândalo. Se anistia fosse um filme, ia se chamar 'O Exterminador do Futuro'. A ideia é matar pela raiz as sentenças já proferidas e as condenações que estão por vir no Supremo. O projeto atrasa o relógio até 2019. Josias de Souza

A proposta dos sonhos dos Bolsonaro perdoa todos os que tenham sido ou estejam sendo ou ainda possam vir a ser investigados, processados ou condenados por crimes variados. Inclui o complô golpista do Bolsonaro, o atentado à soberania nacional do filho dele, Eduardo Bolsonaro, passa pelo quebra-quebra do 8 de janeiro, tudo. Josias de Souza

O colunista destacou que a proposta ainda prevê a anulação de inelegibilidades, o que devolveria a Bolsonaro o direito de disputar eleições, mas avalia que dificilmente a Câmara aprovará o texto.

A falta de limites do bolsonarismo ultrapassou todos os limites, inclusive os do Centrão. O projeto apaga todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra esses anistiados. Josias de Souza

O Tarcísio de Freitas estendeu a mão para essa facção pró-anistia, ele está descobrindo que o bolsonarismo quer o braço, o tronco, a alma. A sorte é que isso não tem chance de passar nesse formato. Não imagino que a Câmara aprove. Josias de Souza

Veja a íntegra do programa: