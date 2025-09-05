'Lula precisa matar no peito e dizer se vai vetar anistia', diz Josias

Lula acerta ao alertar sobre o risco de aprovação da anistia para golpistas de 8 de janeiro, avalia Josias de Souza no UOL New. Para ele, o presidente deveria ser claro sobre um possível veto, caso o projeto avance no Congresso.

O alerta de Lula ocorre em meio à pressão de aliados do centrão e de Bolsonaro por uma anistia que pode beneficiar investigados, mesmo mantendo Bolsonaro inelegível. O impasse gera expectativa sobre a postura do Executivo.

O Lula está levantando um problema que é real. Existe esse risco. Depende, evidentemente, do formato da proposta. Há uma proposta que excede a todos os limites, inclusive os limites do Centrão, que está em circulação. Mas, se chegarem a um texto que contente todo mundo, a chance de passar na Câmara não é negligenciável a algum tipo de anistia. Josias de Souza

O Lula faria um bem a si mesmo e ao seu eleitorado, ao país, se ele esclarecesse que, havendo uma aprovação no Congresso, isso não é um fato consumado, porque há alguma resistência no Senado. Mas o Lula deveria dizer, olha, se isso passar eu vou vetar. Josias de Souza

Josias destaca que, mesmo com possível veto, o Congresso pode derrubá-lo e o STF pode ser acionado para decidir sobre a constitucionalidade da medida.

Estamos falando de anistiar gente que ainda nem foi punida [...]. A condenação já é certa, o crime é evidente, todos sabem o que aconteceu [...]. No final das contas, chegamos ao final da semana com o Bolsonaro e os oficiais daquilo que ele chamava de meu Exército se confrontando. Josias de Souza

O Lula, a essa altura, assim como os presidentes da Câmara e do Senado, precisa dizer qual é a responsabilidade, cada um assumir as suas responsabilidades. E o Lula precisa matar essa bola no peito, dizer de antemão, se chegar aqui eu veto. Josias de Souza

