Eduardo Bolsonaro serve a Trump e tem que perder nacionalidade, diz Dirceu

Eduardo Bolsonaro atua a serviço de interesses conservadores dos EUA e tem que perder a nacionalidade brasileira, afirmou José Dirceu (PT) no Poder e Mercado, do Canal UOL. Para o ex-ministro, a Constituição proíbe esse tipo de atuação internacional.

O objetivo que ele tem no mundo é impor governos alinhados com o conservadorismo norte-americano e tem uma internacional conservadora, que, aliás, o Eduardo Bolsonaro é um dos líderes.

Está lá a serviço do governo estrangeiro. Ele tem que perder a nacionalidade brasileira.

Ele não tem apenas que perder o mandato, tem que perder a nacionalidade, porque ele está a serviço de um governo estrangeiro, é só ele e a nossa Constituição, isso é proibido.

O deputado, que está nos Estados Unidos desde o início de 2025, articula pressões e sanções contra autoridades brasileiras, especialmente o STF, em favor de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A permanência no exterior e a tentativa de exercer mandato à distância geram debate constitucional.

Dirceu: Direita prefere Tarcísio para 2026, e anistia é jogo de cena

A movimentação da direita em torno da anistia para Jair Bolsonaro é, na visão de José Dirceu (PT), mais um jogo de cena do que um plano real.

O ex-ministro destacou que, embora Tarcísio articule apoios e partidos discutam anistia, a real intenção seria viabilizar o governador de São Paulo como candidato, enquanto pressões internacionais, sobretudo dos EUA sob Trump, aumentam a tensão política.

Na verdade, a sucessão já começou. A eleição de 26 está sendo antecipada. Há muitas dúvidas, pelo menos da minha parte, que eles queiram mesmo anistiar para o Jair Bolsonaro.

Acho que há um pouco de jogo de cena, há uma névoa, porque eles querem o Tarcísio Freitas como candidato. O mercado quer, e a União Brasil e o PP querem, o próprio PL, pelo menos uma parte.

Eu não vejo que a anistia seja um objetivo com relação a tornar elegível o Bolsonaro.

Eu não tenho segurança que eles queiram mesmo o Bolsonaro elegível. Não é isso que está acontecendo. Toda a pressão é para o Tarcísio ser candidato.

José Dirceu

Assista ao trecho da entrevista:

