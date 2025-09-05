Topo

Notícias

Biden passa por cirurgia para tratar câncer de pele; como é o procedimento?

Biden passou por cirurgia de Mohs para tratar câncer de pele - Reprodução
Biden passou por cirurgia de Mohs para tratar câncer de pele Imagem: Reprodução
do UOL

De VivaBem, em São Paulo*

05/09/2025 10h53

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 82, passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas da pele e passa bem. O procedimento, chamado cirurgia de Mohs, acontece meses após ele revelar que foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer da próstata, com "metástase nos ossos".

O que a cirurgia de Mohs

Técnica refinada, precisa e efetiva para o câncer de pele. Através dela, é possível identificar e remover todo o tumor, preservando a pele saudável em torno da lesão, segundo informações da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). O porta-voz de Biden que confirmou a cirurgia à NBC não informou qual seria o tipo de câncer do democrata.

Relacionadas

O que explica aumento de 82% nas internações de jovens por fimose no SUS

Sinal de Alzheimer no nariz? Olfato pode indicar doença na fase inicial

Refri zero é apresentado como forma de 'reduzir danos', mas faz sentido?

Retira a lesão camada por camada. Durante o procedimento, cada camada é analisada no microscópio até a remoção completa do tumor. Ainda de acordo com a SBD, a precisão pode chegar a 98%. Depois da retirada, é realizada a reconstrução da ferida.

Nome é em homenagem ao criador da técnica, Frederic E. Mohs. No entanto, o procedimento em si sofreu transformações desde a criação, em 1930. A principal delas é o emprego do criostato, um aparelho que permite "congelar e realizar os cortes da pele", para que seja realizado o exame do tumor durante a cirurgia.

Quais indicações para a cirurgia

  • Carcinomas basocelulares de risco aumentado para recidiva;
  • Carcinomas basocelulares de baixo risco de recidiva, com objetivo for preservar a pele sã;
  • Carcinomas espinocelulares (ou de células escamosas);
  • Dermatofibrossarcoma protuberans;
  • Alguns tumores mais raros de pele.

Brasil tem 185 mil novos casos por ano

O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, segundo a SBD. O Inca (Instituto Nacional do Câncer) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.

Pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras manifestações benignas. De forma geral, são divididos em melanomas e não melanomas. O primeiro é o mais letal, mas representa a minoria dos casos de câncer de pele. O segundo é o com maior incidência no Brasil: corresponde a 31,3% dos casos, de acordo com dados do Inca.

Não melanomas têm ainda uma subdivisão. Ele se divide ainda em dois tipos, de acordo com o tecido em que se origina. O carcinoma basocelular o mais comum deles. Já o carcinoma espinocelular surge das células escamosas da pele e é mais comum em áreas expostas ao sol.

Durante o autoexame, é possível encontrar sinais de que há algo errado. Se houver qualquer suspeita, é importante procurar um médico para um diagnóstico e tratamento adequados. Fique atento a:

  • Lesões com aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e propensas a sangrar com facilidade;
  • Pinta preta ou castanha que muda de cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho;
  • Manchas ou feridas que não cicatrizam, continuam a crescer e apresentam coceira, crostas, erosões ou sangramento;
  • No caso do câncer não melanoma, apresenta-se tipicamente como uma mancha ou pápula avermelhada que sangra facilmente e não cicatriza, resultando em um ferimento persistente. Geralmente aparece em áreas expostas ao sol, como rosto, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Costuma afetar mais homens que mulheres;
  • Quanto ao melanoma, suspeite de qualquer sinal acastanhado ou preto que muda de cor, formato ou de tamanho, que provoque coceira e/ou esteja sangrando.

Como fazer o autoexame

  • Realize o autoexame em casa sem roupa e com calma;
  • Em frente ao espelho, examine o rosto, incluindo os lábios, em um local bem iluminado;
  • Continue analisando pescoço, tórax, braços, cotovelos, antebraços, dorsos e palmas das mãos;
  • Verifique as unhas em busca de linhas escuras ou espessamentos persistentes;
  • Levante os braços para inspecionar as axilas.
  • Prossiga examinando as coxas, joelhos e pernas;
  • Utilize um segundo espelho para verificar a nuca, costas, parte posterior das coxas, joelhos e pernas;
  • Verifique todo o couro cabeludo, orelhas e atrás delas;
  • Examine as regiões genitais, nádegas e, por último, sente-se para verificar os dorsos e plantas dos pés, entre os dedos e as unhas dos pés;
  • Crianças e idosos podem precisar de ajuda de outras pessoas para realizar o autoexame;
  • O tumor é mais prevalente em pessoas com mais de 40 anos, especialmente aquelas com pele e olhos claros, que tendem a se queimar facilmente ao sol;
  • Histórico familiar da doença e uso de medicamentos imunossupressores também são fatores de risco identificados por especialistas;
  • Se houver dúvidas sobre alguma pinta ou mancha, procure um médico o quanto antes, o diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas e evita que a doença afete outras áreas do corpo.

*Com informações da Reuters e de reportagem publicada em 26/06/2024

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Mpox deixa de ser emergência de saúde internacional, diz chefe da OMS

Trump quer renomear Pentágono para Departamento de Guerra

Lula confirma assinatura de MP de R$ 12 bi para renegociação de dívidas rurais

Mpox deixa de ser emergência de saúde internacional, anuncia OMS

Mais de 30 alunos passam mal após dedetização em escola de Osasco, na Grande SP

Hamas divulga vídeo de reféns israelenses mantidos em Gaza

Em novo vídeo, reféns israelenses pedem fim da ofensiva militar de Israel em Gaza

Porsche e celulares do influenciador Gato Preto são apreendidos pela polícia em SP

Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

Amor de casal: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar o relacionamento

STJ demite primeiro servidor envolvido em esquema de venda de decisões para lobista