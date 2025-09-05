Biden passa por cirurgia para tratar câncer de pele; como é o procedimento?

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 82, passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas da pele e passa bem. O procedimento, chamado cirurgia de Mohs, acontece meses após ele revelar que foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer da próstata, com "metástase nos ossos".

O que a cirurgia de Mohs

Técnica refinada, precisa e efetiva para o câncer de pele. Através dela, é possível identificar e remover todo o tumor, preservando a pele saudável em torno da lesão, segundo informações da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). O porta-voz de Biden que confirmou a cirurgia à NBC não informou qual seria o tipo de câncer do democrata.

Retira a lesão camada por camada. Durante o procedimento, cada camada é analisada no microscópio até a remoção completa do tumor. Ainda de acordo com a SBD, a precisão pode chegar a 98%. Depois da retirada, é realizada a reconstrução da ferida.

Nome é em homenagem ao criador da técnica, Frederic E. Mohs. No entanto, o procedimento em si sofreu transformações desde a criação, em 1930. A principal delas é o emprego do criostato, um aparelho que permite "congelar e realizar os cortes da pele", para que seja realizado o exame do tumor durante a cirurgia.

Quais indicações para a cirurgia

Carcinomas basocelulares de risco aumentado para recidiva;

Carcinomas basocelulares de baixo risco de recidiva, com objetivo for preservar a pele sã;

Carcinomas espinocelulares (ou de células escamosas);

Dermatofibrossarcoma protuberans;

Alguns tumores mais raros de pele.

Brasil tem 185 mil novos casos por ano

O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, segundo a SBD. O Inca (Instituto Nacional do Câncer) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.

Pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras manifestações benignas. De forma geral, são divididos em melanomas e não melanomas. O primeiro é o mais letal, mas representa a minoria dos casos de câncer de pele. O segundo é o com maior incidência no Brasil: corresponde a 31,3% dos casos, de acordo com dados do Inca.

Não melanomas têm ainda uma subdivisão. Ele se divide ainda em dois tipos, de acordo com o tecido em que se origina. O carcinoma basocelular o mais comum deles. Já o carcinoma espinocelular surge das células escamosas da pele e é mais comum em áreas expostas ao sol.

Durante o autoexame, é possível encontrar sinais de que há algo errado. Se houver qualquer suspeita, é importante procurar um médico para um diagnóstico e tratamento adequados. Fique atento a:

Lesões com aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e propensas a sangrar com facilidade;

Pinta preta ou castanha que muda de cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho;

Manchas ou feridas que não cicatrizam, continuam a crescer e apresentam coceira, crostas, erosões ou sangramento;

No caso do câncer não melanoma, apresenta-se tipicamente como uma mancha ou pápula avermelhada que sangra facilmente e não cicatriza, resultando em um ferimento persistente. Geralmente aparece em áreas expostas ao sol, como rosto, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Costuma afetar mais homens que mulheres;

Quanto ao melanoma, suspeite de qualquer sinal acastanhado ou preto que muda de cor, formato ou de tamanho, que provoque coceira e/ou esteja sangrando.

Como fazer o autoexame

Realize o autoexame em casa sem roupa e com calma;

Em frente ao espelho, examine o rosto, incluindo os lábios, em um local bem iluminado;

Continue analisando pescoço, tórax, braços, cotovelos, antebraços, dorsos e palmas das mãos;

Verifique as unhas em busca de linhas escuras ou espessamentos persistentes;

Levante os braços para inspecionar as axilas.

Prossiga examinando as coxas, joelhos e pernas;

Utilize um segundo espelho para verificar a nuca, costas, parte posterior das coxas, joelhos e pernas;

Verifique todo o couro cabeludo, orelhas e atrás delas;

Examine as regiões genitais, nádegas e, por último, sente-se para verificar os dorsos e plantas dos pés, entre os dedos e as unhas dos pés;

Crianças e idosos podem precisar de ajuda de outras pessoas para realizar o autoexame;

O tumor é mais prevalente em pessoas com mais de 40 anos, especialmente aquelas com pele e olhos claros, que tendem a se queimar facilmente ao sol;

Histórico familiar da doença e uso de medicamentos imunossupressores também são fatores de risco identificados por especialistas;

Se houver dúvidas sobre alguma pinta ou mancha, procure um médico o quanto antes, o diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas e evita que a doença afete outras áreas do corpo.

*Com informações da Reuters e de reportagem publicada em 26/06/2024