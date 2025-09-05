JBS entrega 120 mil brincos e faz 1º abate com rastreabilidade individual no PA

São Paulo, 5 - A JBS alcançou um marco na pecuária do Pará ao entregar mais de 120 mil brincos para rastreamento de rebanho a pecuaristas locais, segundo informação antecipada ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela empresa. Até o momento, 65.902 animais utilizam os dispositivos em 89 propriedades do Estado. Isso permitiu à Friboi realizar o primeiro processamento de bovinos rastreados individualmente no Pará.O lote pioneiro, composto por 20 machos provenientes de uma fazenda de Marabá, foi destinado à unidade da Friboi sob inspeção federal, com todo o trajeto do animal monitorado por uma plataforma do Programa Pecuária Sustentável do Pará. A rastreabilidade abrange desde a saída da propriedade até a chegada à indústria.A iniciativa do Estado, em parceria com outras entidades, tem como meta identificar individualmente todos os bovinos e bubalinos em trânsito a partir de janeiro de 2026, e alcançar a totalidade do rebanho estadual a partir de janeiro de 2027.O programa Acelerador JBS, que integra investimentos de mais de R$ 35 milhões da companhia em rastreabilidade e apoio a pequenos produtores, fornece suporte técnico, tags de identificação e ferramentas digitais para estimular a adesão à Plataforma Pecuária Transparente.Lançado pelo governo do Pará na COP28, em Dubai, há dois anos, o Programa Pecuária Sustentável do Pará busca assegurar a conformidade sanitária, fundiária e socioambiental em toda a cadeia produtiva por meio de parcerias entre instituições públicas, empresas e produtores rurais. Dentro desse contexto, a JBS e a ONG The Nature Conservancy (TNC) planejam doar 2 milhões de tags, principalmente para pequenos produtores, utilizando recursos do Bezos Earth Fund.Além disso, a empresa também doou 175 leitores de RFID (identificação por radiofrequência) à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), garantindo a funcionalidade do sistema. A iniciativa se complementa com o programa nacional Escritórios Verdes, que mantém atendimentos em quatro municípios estratégicos do Pará e já regularizou mais de 4 mil propriedades no Estado.