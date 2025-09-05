Topo

Notícias

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball"

05/09/2025 09h17

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball" - Mangá, que virou febre e acumula seguidores no mundo inteiro, completou 40 anos e ganhou homenagem da Casa da Moeda japonesa.A Casa da Moeda do Japão anunciou nesta quinta-feira (05/09) o lançamento de dois conjuntos de moedas comemorativas para celebrar o 40º aniversário do mangá Dragon Ball. As peças incluem uma medalha de prata com o protagonista do desenho Goku.

O conjunto principal de moedas de prova consiste em seis peças com curso legal cunhadas em 2025, com valores que variam de 1 a 500 ienes, juntamente com a medalha de prata do Goku na versão criança de um lado e o logotipo do 40º aniversário com acabamento iridescente – que reflete as cores do arco-íris – do outro.

As moedas de moedas são cunhadas com uma técnica especial que confere brilho à superfície e realça nitidamente o relevo de seus motivos, segundo explicou a Casa da Moeda do Japão.

As moedas do Dragon Ball serão comercializadas em um estojo de couro e custam 16.500 ienes (R$ 606). Apenas 25.000 unidades estão disponíveis.

Cunhagem limitada

O outro conjunto inclui uma medalha de cobre vermelho com Goku adulto de um lado e a Esfera do Dragão de Quatro Estrelas – uma das peças centrais do enredo do mangá – do outro, apresentadas em um estojo especial. O preço será de 3.100 ienes (R$ 113) e a cunhagem será de 60.000 unidades.

As inscrições para interessados em comprar essas moedas estarão abertas entre esta sexta-feira e o dia 25 de setembro, via correio ou na loja online do Banco da Moeda japonês. Caso a demanda exceda a oferta, os compradores serão selecionados por sorteio..

O 40º aniversário de Dragon Ball foi oficialmente comemorado em 20 de novembro de 2024, embora os lançamentos comemorativos ainda sejam considerados dentro do ano civil do aniversário.

rc/cn (EFE)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Anutin Charnvirakul é eleito premiê da Tailândia após derrotar rival do partido governista

Em crise com Venezuela, Trump envia caças para 'combater cartéis no Caribe'

'Estarei ao lado do Lula', diz Costa Filho, ministro do partido de Tarcísio

Aeronaves militares venezuelanas voaram perto de navio de guerra dos EUA em "ação provocativa", diz Pentágono

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball"

Anna Suav traz a força do hip-hop amazônida para festival em Marselha

Número 2 do governo trabalhista britânico renuncia após polêmica fiscal

Temperatura deve cair em São Paulo no fim de semana

Tesla propõe pacote para Musk que pode alcançar 1 trilhão de dólares

Dois fortes tremores secundários atingem Afeganistão após terremotos que mataram 2.200 pessoas

UE reconhece status do Brasil como livre de gripe aviária, diz Fávaro