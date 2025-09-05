Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball" - Mangá, que virou febre e acumula seguidores no mundo inteiro, completou 40 anos e ganhou homenagem da Casa da Moeda japonesa.A Casa da Moeda do Japão anunciou nesta quinta-feira (05/09) o lançamento de dois conjuntos de moedas comemorativas para celebrar o 40º aniversário do mangá Dragon Ball. As peças incluem uma medalha de prata com o protagonista do desenho Goku.

O conjunto principal de moedas de prova consiste em seis peças com curso legal cunhadas em 2025, com valores que variam de 1 a 500 ienes, juntamente com a medalha de prata do Goku na versão criança de um lado e o logotipo do 40º aniversário com acabamento iridescente – que reflete as cores do arco-íris – do outro.

As moedas de moedas são cunhadas com uma técnica especial que confere brilho à superfície e realça nitidamente o relevo de seus motivos, segundo explicou a Casa da Moeda do Japão.

As moedas do Dragon Ball serão comercializadas em um estojo de couro e custam 16.500 ienes (R$ 606). Apenas 25.000 unidades estão disponíveis.

Cunhagem limitada

O outro conjunto inclui uma medalha de cobre vermelho com Goku adulto de um lado e a Esfera do Dragão de Quatro Estrelas – uma das peças centrais do enredo do mangá – do outro, apresentadas em um estojo especial. O preço será de 3.100 ienes (R$ 113) e a cunhagem será de 60.000 unidades.

As inscrições para interessados em comprar essas moedas estarão abertas entre esta sexta-feira e o dia 25 de setembro, via correio ou na loja online do Banco da Moeda japonês. Caso a demanda exceda a oferta, os compradores serão selecionados por sorteio..

O 40º aniversário de Dragon Ball foi oficialmente comemorado em 20 de novembro de 2024, embora os lançamentos comemorativos ainda sejam considerados dentro do ano civil do aniversário.

rc/cn (EFE)