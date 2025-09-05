Topo

Israel intensifica ataques em Gaza

Prédio Mushtaha, 2º maior de Gaza, é bombardeado por Israel - Omar Al-Qattaa/AFP
Prédio Mushtaha, 2º maior de Gaza, é bombardeado por Israel Imagem: Omar Al-Qattaa/AFP
Do UOL

05/09/2025 18h50

Bombardeios do exército israelense

    Escalada em Gaza: Militares israelenses demoliram um edifício de vários andares na cidade de Gaza, matando mais de 50 pessoas, incluindo crianças, e o ministro da Defesa disse que as "portas do inferno" se abriram.

    • Reação internacional: Washington e a ONU negociam um plano de reconstrução e possível reconhecimento do Estado palestino antes da assembleia geral, para evitar um racha diplomático.
    • Reféns em vídeo: O Hamas divulgou vídeo de dois israelenses sequestrados pedindo libertação; famílias clamam por negociação enquanto extremistas pregam ocupação total.

    ICE faz megaoperação em fábrica da Hyundai

    Putin rejeita força internacional para a Ucrânia

    • Ameaça russa: Depois de cúpula em Paris em que aliados planejaram uma força de "reasseguro" para a Ucrânia, Putin alertou que qualquer tropa estrangeira será alvo e rejeitou a presença ocidental.
    • Sinais de impasse: Ele descartou diálogo com Zelensky e acusou europeus de prolongarem a guerra, embora elogie Trump; aliados afirmam que objetivo é garantir segurança à Ucrânia.

    Proposta bilionária para Elon Musk na Tesla

    • Superprêmio para Musk: O conselho da Tesla quer pagar US$ 1 trilhão em ações a Elon Musk se ele atingir 12 metas, como multiplicar por oito o valor da empresa e vender milhões de carros e robôs.
    • Críticas ao pacote: Musk não terá salário; receberá ações conforme metas, mas analistas acham exagero e apontam queda nas vendas e desgaste da marca.

    Emprego nos EUA desacelera

    • Mercado em marcha lenta: Os EUA criaram só 22 mil vagas em agosto e o desemprego subiu a 4,3%; tarifas e repressão migratória de Trump esfriam o mercado e acendem alerta.
    • Preocupação econômica: Economistas apontam cortes industriais e demissões; governo prevê revisões otimistas, mas analistas veem sinais de estagnação.

