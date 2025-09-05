Topo

Notícias

IPP cai 0,30% em julho ante queda de 1,27% em junho, afirma IBGE

Rio

05/09/2025 09h33

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,30% em julho, informou nesta sexta-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de junho foi revista de uma redução de 1,25% para uma queda de 1,27%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma queda de 3,42% no ano e avanço de 1,36% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 2,42% em julho, após a elevação de 0,18% em junho.

Já a indústria de transformação registrou uma redução de 0,42% em julho, ante um recuo de 1,33% em junho.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

França: Partido Socialista se posiciona para assumir governo se premiê for derrubado

Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

Anutin Charnvirakul é eleito premiê da Tailândia após derrotar rival do partido governista

Em crise com Venezuela, Trump envia caças para 'combater cartéis no Caribe'

'Estarei ao lado do Lula', diz Costa Filho, ministro do partido de Tarcísio

Aeronaves militares venezuelanas voaram perto de navio de guerra dos EUA em "ação provocativa", diz Pentágono

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball"

Anna Suav traz a força do hip-hop amazônida para festival em Marselha

Número 2 do governo trabalhista britânico renuncia após polêmica fiscal

Temperatura deve cair em São Paulo no fim de semana

Tesla propõe pacote para Musk que pode alcançar 1 trilhão de dólares