Pagamento do INSS de setembro: veja datas de depósito dos benefícios

INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 26 de setembro. Veja o calendário completo - Pinterest
INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 26 de setembro. Veja o calendário completo Imagem: Pinterest
do UOL

Colaboração para o UOL

05/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os créditos efetuados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que recebem acima do piso nacional terão seus valores liberados entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.

Para confirmar a data correta do pagamento, o beneficiário deve verificar o penúltimo número do cartão de benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações completas também podem ser consultadas no portal ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, está disponível a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias, além de suporte humano em horário comercial.

No aplicativo Meu INSS, além do extrato de pagamento, o usuário pode visualizar seus dados cadastrais e acessar diversos outros serviços, utilizando a barra de pesquisa da plataforma.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

