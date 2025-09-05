Pagamento do INSS de setembro: veja datas de depósito dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os créditos efetuados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que recebem acima do piso nacional terão seus valores liberados entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.

Para confirmar a data correta do pagamento, o beneficiário deve verificar o penúltimo número do cartão de benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações completas também podem ser consultadas no portal ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, está disponível a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias, além de suporte humano em horário comercial.

No aplicativo Meu INSS, além do extrato de pagamento, o usuário pode visualizar seus dados cadastrais e acessar diversos outros serviços, utilizando a barra de pesquisa da plataforma.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo