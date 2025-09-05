Topo

Inspirado em Ronaldo, Yago Dora destaca supremacia brasileira no surfe

05/09/2025 09h09

? WSL Brasil ?? (@WSLBrasil) September 2, 2025

A relação entre surfe e futebol no bate-papo com Yago não se limitou a Ronaldo. O surfista foi perguntado sobre a dica que daria ao Athletico-PR, seu time do coração. Rebaixado no Campeonato Brasileiro no ano passado, o Furacão está nas quartas de final da Copa do Brasil, mas ocupa somente a 11ª posição na Série B, principal objetivo de 2025. Para voltar à elite do Brasileirão em 2026, o Rubro-Negro tem de alcançar um dos quatro primeiros lugares da competição.

"Está sendo difícil ser torcedor do Athletico ultimamente [risos]. Mas acho que, em todo esporte, a gente tem de ir [para cima], mesmo na dificuldade, continuar acreditando e trabalhando. É isso que tira a gente do buraco. Isso é o mais difícil, eu acho, do esporte. Consegui evoluir muito nisso nos últimos anos e tem sido muito bom para mim, porque, uma hora, as coisas viram", concluiu o campeão mundial.

