Inspirado em Ronaldo, Yago Dora destaca supremacia brasileira no surfe

A relação entre surfe e futebol no bate-papo com Yago não se limitou a Ronaldo. O surfista foi perguntado sobre a dica que daria ao Athletico-PR, seu time do coração. Rebaixado no Campeonato Brasileiro no ano passado, o Furacão está nas quartas de final da Copa do Brasil, mas ocupa somente a 11ª posição na Série B, principal objetivo de 2025. Para voltar à elite do Brasileirão em 2026, o Rubro-Negro tem de alcançar um dos quatro primeiros lugares da competição.

"Está sendo difícil ser torcedor do Athletico ultimamente [risos]. Mas acho que, em todo esporte, a gente tem de ir [para cima], mesmo na dificuldade, continuar acreditando e trabalhando. É isso que tira a gente do buraco. Isso é o mais difícil, eu acho, do esporte. Consegui evoluir muito nisso nos últimos anos e tem sido muito bom para mim, porque, uma hora, as coisas viram", concluiu o campeão mundial.