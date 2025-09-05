Índices europeus caem conforme dados de emprego fracos dos EUA elevam temores de desaceleração

Por Johann M Cherian e Tristan Veyet

(Reuters) - Os mercados acionários europeus apagaram ganhos iniciais e terminaram em baixa nesta sexta-feira, pressionados por ações financeiras e de energia, com investidores cautelosos depois que dados de criação em empregos dos Estados Unidos mais brandos do que o esperado aumentaram preocupações sobre fraquezas na economia norte-americana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,16%, a 549,21 pontos, pressionado fortemente pelo setor de energia, com baixa de 1,8%, que refletiu os preços mais baixos do petróleo, devido às expectativas crescentes de aumento da oferta.

O crescimento do emprego nos EUA enfraqueceu acentuadamente em agosto, confirmando que as condições do mercado de trabalho estavam enfraquecendo e consolidando o argumento para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês.

"Definitivamente, há sinais de rachaduras, e é isso que está deixando o mercado nervoso", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

"Inicialmente, o foco estava nas expectativas de corte de juros do Federal Reserve, e isso parece ter se transformado em preocupações sobre o que isso significa para a economia dos EUA, se o Fed está realmente atrás da curva."

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, operadores estão esperando amplamente pelo menos três cortes na taxa básica dos EUA até o final deste ano.

Na Europa, o setor de bancos regionais ficou sob pressão, com queda de 1,3%. As ações dos bancos geralmente recuam com a esperança de cortes, já que custos de empréstimos mais baixos comprimem as margens líquidas de juros, atingindo seus lucros e reduzindo a demanda por empréstimos.

O setor de seguros caiu 0,6%, enquanto o de serviços financeiros perdeu 0,3%.

O setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, subiu 1,6%, limitando o declínio geral do STOXX 600, que, após os movimentos desta sexta-feira, encerrou a semana com perdas leves.

O setor de energia foi o que mais recuou na semana, com queda de 3,2%, enquanto os de saúde e de mídia continuaram sendo os que mais ganharam, com alta de 1,2% cada um na semana.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,09%, a 9.208,21 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,73%, a 23.596,98 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,31%, a 7.674,78 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,91%, a 41.607,81 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,45%, a 14.850,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,58%, a 7.704,26 pontos.