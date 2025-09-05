Idoso é dado como morto, volta a ter sinais vitais e morre 24h depois em AL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Um idoso de 90 anos dado como morto pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento de Palmeira dos Índios (AL) voltou a apresentar sinais vitais quando já estava no necrotério, retornou à unidade de saúde, mas morreu um dia depois.

O que aconteceu

Idoso deu entrada na UPA na segunda. Ele recebeu os primeiros atendimentos e precisou ficar hospitalizado.

Na madrugada da terça, sofreu uma parada cardiorrespiratória. O episódio ocorreu por volta das 2h30. As informações foram repassadas pela própria UPA.

Equipe médica tentou reanimar o idoso por cerca de uma hora, mas o óbito foi declarado. UPA afirma que os profissionais realizaram todos os procedimentos de reanimação, com o uso de monitoramento cardíaco e eletrocardiograma, além de ter sido feita a checagem multiprofissional para confirmar o óbito.

Confirmada a morte, o paciente foi encaminhado ao necrotério. A certidão de óbito foi emitida pelo médico plantonista.

Na manhã daquela terça-feira, familiares foram reconhecer o corpo no necrotério. Mas eles perceberam que o idoso ainda estava respirando e emitia sons parecidos com de ronco.

Familiares relataram os sinais vitais aos médicos. O idoso foi levado novamente para a ala vermelha da unidade de saúde.

Médicos constataram a presença de pulso. Mas, segundo a UPA, o paciente não respondia aos estímulos.

Registra-se que, antes do evento inicialmente interpretado como óbito, o paciente estava intubado e, ao voltar do necrotério, estava respirando no suporte ventilatório. UPA de Palmeira dos Índios, em nota

Idoso foi internado outra vez. Todo o protocolo de atendimento foi retomado.

Paciente morreu de fato na madrugada da quarta. O óbito foi constatado 24 horas depois de ele ser declarado morto pela primeira vez.

UPA nega erro médico. A unidade de saúde afirma que não foram identificadas falhas técnicas na primeira declaração de morte do idoso, e disse estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

Idoso não teve a identidade divulgada. Não foi possível, portanto, localizar os familiares para pedir posicionamento.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Alagoas. Foi questionado se um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.