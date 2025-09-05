Ibovespa renova máximas históricas com perspectiva de corte de juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, renovando máximas históricas, embora não tenha conseguido sustentar o patamar dos 143 mil pontos registrado no melhor momento, após dados dos Estados Unidos reforçarem as apostas de queda nos juros ainda em setembro na maior economia do mundo.

Índice de referência do mercado acionário brasleiro, o Ibovespa avançou 1,2%, a 142.691,02 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a marcar 143.408,64 pontos na máxima do dia. Na mínima, registrou 141.003,45 pontos. Com tal desempenho, encerrou a semana com acréscimo de 0,9%.

O volume financeiro somava R$19,65 bilhões antes dos ajustes finais, de uma média diária de R$23,8 bilhões no ano.

(Por Paula Arend Laier)