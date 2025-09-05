Ibovespa abre com viés positivo após dados dos EUA endossarem aposta de queda de juros

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta sexta-feira, tendo como pano de fundo dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que corroboravam expectativas de queda dos juros da maior economia do mundo neste mês.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha acréscimo de 0,05%, a 141.070,21 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 15 de outubro, avançava 0,78%.

(Por Paula Arend Laier)