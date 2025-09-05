Hospital abandona idoso em campo de futebol com acesso no braço no CE

Um paciente idoso em situação de vulnerabilidade social foi abandonado em um campo de futebol pelo hospital Municipal Abelardo Gadelha, em Caucaia (CE), após receber alta.

O que aconteceu

Paciente, que não teve a identidade divulgada, foi internado com quadro de pneumonia. O idoso recebeu alta médica na quarta-feira, quando foi levado por uma equipe do hospital até o campo de futebol da cidade, onde foi deixado.

Idoso foi colocado embaixo de uma árvore com o acesso venoso para medicação ainda no braço. Moradores filmaram o idoso em cima de um colchão, ainda com a roupa usada no hospital. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Após a repercussão, o hospital alegou que deixou o idoso no "local onde ele vive". A região em questão é conhecida como Comunidade da Cigana. Não há informações sobre os familiares do paciente, nem sobre onde seria a casa dele.

Hospital, porém, reconheceu que houve falha da equipe ao abandonar o paciente no campo de futebol. O homem foi reconduzido à unidade de saúde e está em "regime de internação social" devido à situação de vulnerabilidade em que ele se encontra. A unidade de saúde ressaltou que procura um local para encaminhar o paciente, que já está com a pneumonia tratada.

Os servidores do hospital que atuaram nesse caso foram afastados, segundo a Secretaria de Saúde de Caucaia. Por meio de nota, a pasta afirmou que o episódio será "rigorosamente apurado" e que serão aplicadas "todas as medidas administrativas cabíveis".

Como denunciar violência médica

Em casos de violência cometida por um profissional de saúde, seja obstétrica ou sexual, é possível fazer denúncias em diversos canais.

Você pode procurar a ouvidoria do próprio hospital ou clínica. Também recebe denúncias o conselho regional de medicina de cada Estado (é possível encontrar informações neste link acessando a aba contatos). Caso o denunciado seja um enfermeiro, auxiliar ou técnico, procure o conselho de enfermagem da região (veja contatos dos órgãos por Estado neste link).

O Ministério Público Federal é outro órgão que pode receber denúncias, inclusive pela internet, neste link. Ainda podem ser acionados o Ministério da Mulher por meio do Ligue 180, canal do governo federal que funciona 24 horas por dia —funciona também por WhatsApp no número (61) 9610-0180 ou clicando neste link. O Disque Saúde, do Ministério da Saúde, é outra alternativa, e funciona no número 136.