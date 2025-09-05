Homem salva menina de tentativa de estupro: 'Não pensei em nada, só reagi'

Um homem de 31 anos impediu uma tentativa de estupro contra uma menina de 12 anos em Bauru, no interior de São Paulo. O empresário reagiu ao ver a cena suspeita de um homem de 26 anos abordando a estudante. A intervenção resultou em confronto físico, mobilizou trabalhadores da região e terminou com a prisão do suspeito. O caso aconteceu na segunda-feira (1)

Na hora eu não pensei se ele estaria armado ou não, eu só pensei em salvar aquela menina das mãos daquele cara.

Willian Ribeiro, salvou criança de tentativa de estupro

O que aconteceu

Era por volta das 7h da manhã quando o empresário Willian Ribeiro havia acabado de deixar os três filhos na escola, a cerca de 100 metros do local, e percebeu a situação estranha.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem, com um copo de bebida alcoólica, aborda a menina e anda abraçado com ela. A criança fica desesperada, sem conseguir se desprender do suspeito, até que Willian sai do carro e vai até os dois.

A menina estava com um amigo, também menor de idade, que ficou sem reação. Eu vi a cena e achei muito estranha a forma com que ele a abraçou. Acompanhei por alguns metros e resolvi parar e sair do carro. Logo que saí, perguntei para a menina se ela conhecia o rapaz, e ela começou a chorar desesperada, dizendo que não. Foi quando entendi que precisava agir.

Willian Ribeiro, empresário

Ao ser confrontado, o suspeito tentou inverter a acusação e partiu para cima do empresário com chutes e socos. Os dois entraram em luta corporal. Nesse momento, a menina conseguiu se afastar. Trabalhadores da região se aproximaram para ajudar. O homem ainda tentou fugir, mas dois motociclistas que passavam pelo local o alcançaram e o trouxeram de volta. Ele foi contido até a chegada da Polícia Militar, que o levou preso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de estupro. A Justiça deve decidir nos próximos dias se ele continuará preso preventivamente. Segundo a polícia, o suspeito mora em um bairro vizinho e não é conhecido pelos moradores da área.

O instinto de pai

Pai de duas crianças, uma delas, uma menina de quatro meses, o empresário afirma que não pensou no risco.

Eu sabia que ali poderia dar algo muito ruim. Estava estranho demais e, por instinto, eu só pensei em tentar evitar o pior. Eu não sei o que ele iria fazer com ela, mas senti que algo bom não era. Me coloquei no lugar de um pai. Tenho filhos e não gostaria nunca que isso acontecesse com a minha filha. Não pensei em nada, só reagi.

Após o susto, ele ainda conversou com a vítima, que disse não conhecer o agressor.

Graças a Deus essa menina hoje está bem, está em casa. Mas a gente sabe que o trauma fica para sempre. Dessa vez ele não conseguiu fazer nada, agora a polícia tem que agir.

O empresário, que virou herói na cidade, tenta retomar a rotina, mas admite que a cena ainda não sai da cabeça.