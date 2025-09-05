Hamas divulga vídeo de reféns israelenses mantidos em Gaza

TEL AVIV (Reuters) - O Hamas divulgou um vídeo na sexta-feira de dois reféns israelenses apreendidos em um festival de música em Israel em outubro de 2023, e um deles disse que estava sendo mantido na Cidade de Gaza, onde as Forças Armadas israelenses lançaram uma grande ofensiva para eliminar o grupo militante.

Guy Gilboa-Dalal e Alon Ohel são dois das 48 pessoas que ainda estão sendo mantidas pelo Hamas em Gaza, e acredita-se que 20 ainda estejam vivos.

Inicialmente, o Hamas levou 251 reféns para o enclave após seu ataque transfronteiriço às comunidades do sul de Israel, que, segundo Israel, matou 1.200 pessoas, desencadeando a guerra. Desde então, mais de 64.000 palestinos foram mortos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, com grande parte do enclave densamente povoado em ruínas e seus residentes enfrentando uma crise humanitária.

O vídeo foi editado e mostrava Gilboa-Dalal com aparência exausta falando por cerca de três minutos e meio. Ele é visto em um carro em parte do vídeo datado de 28 de agosto. A Reuters não conseguiu determinar de forma independente quando o vídeo foi gravado.

Ele diz que está sendo mantido na Cidade de Gaza junto com vários outros reféns e que tem medo de ser morto pela ofensiva de Israel na cidade.

Israel lançou seu ataque à Cidade de Gaza em 10 de agosto, atacando o que o governo chama de último bastião do Hamas. Um porta-voz militar israelense afirmou na quinta-feira que agora o país controla cerca de 40% da cidade, onde cerca de um milhão de pessoas viviam antes da guerra.

Moradores da cidade disseram que Israel bombardeou várias torres de prédios na sexta-feira. O Ministério da Saúde de Gaza informou que 30 palestinos foram mortos pelos militares em Gaza, incluindo 20 na Cidade de Gaza.

Gilboa-Dalal parece estar no banco de trás de um carro que está sendo conduzido. Quando o carro passa por prédios, ele identifica um deles como pertencente à Cruz Vermelha. O Hamas se recusou a permitir que a Cruz Vermelha visse os reféns.

Em um determinado momento, Ohel, de 24 anos, também é visto.

DISCURSO DITADO

Gilboa-Dalal foi visto em um vídeo em fevereiro sendo forçado a ver outros reféns sendo libertados sob um cessar-fogo temporário. Reféns que foram filmados em vídeos semelhantes e que, desde então, foram libertados, disseram que seus captores ditaram a eles o que deveriam dizer.

A Human Rights Watch condenou o Hamas e outro grupo militante em Gaza por divulgarem vídeos de reféns, chamando-os de tratamento desumano que equivale a um crime de guerra. Autoridades israelenses descreveram os vídeos como guerra psicológica.

Dezenas de milhares de israelenses têm realizado manifestações semanais pedindo o fim da guerra para garantir a libertação dos reféns restantes.

O Hamas foi dizimado pela guerra de Israel em Gaza, com autoridades israelenses estimando que pelo menos 20.000 militantes foram mortos. Mas depois de quase dois anos de guerra, muitos israelenses duvidam que os militares consigam mais em Gaza.

Ainda assim, 60.000 reservistas foram convocados para apoiar a operação e o serviço de outros 20.000 foi prorrogado.

