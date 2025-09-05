Topo

Haddad diz que não pensa em se candidatar para cargo em São Paulo em 2026

05/09/2025 20h39

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que não pensa em ser o candidato do PT para um cargo em São Paulo, destacando que o partido ainda tem tempo para decidir quem lançar no Estado.

"Eu não penso em ser candidato ano que vem", disse em entrevista à RedeTV. Questionado se aceitaria se candidatar se fosse necessário, o ministro apenas repetiu sua fala.

Em 2022, Haddad disputou o governo do Estado de São Paulo, mas foi derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Em julho, Haddad afirmou não acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe pedirá para sair candidato a algum cargo na eleição do ano que vem, mas admitiu que poderia assumir uma função de coordenação na campanha do chefe do Executivo à reeleição.

O ministro, que é apontado como possível candidato do PT ao governo de São Paulo ou ao Senado, disse na ocasião que seu desejo é permanecer à frente da pasta até o final do atual mandato de Lula, em dezembro de 2026.

(Por Victor Borges)

