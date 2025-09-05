Topo

Goolsbee diz que está indeciso sobre corte de juros em setembro e defende independência do Fed

05/09/2025 16h18

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta sexta-feira, depois que dados mostraram mais enfraquecimento do mercado de trabalho, que ainda está indeciso se setembro é o momento certo para um corte na taxa de juros, ao mesmo tempo em que defendeu a necessidade de manter o banco central dos Estados Unidos isolado da pressão política de curto prazo.

Em uma entrevista à Bloomberg TV, Goolsbee disse que se opõe "totalmente" a qualquer medida que vise tirar a independência do Fed. Goolsbee, no entanto, disse que não acha que é isso que está sendo tentado e afirmou que espera que qualquer indicado para o banco central faça seu trabalho "com seriedade".

O indicado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Fed, Stephen Miran, disse na quinta-feira que tiraria uma licença não remunerada da Casa Branca enquanto estiver no Fed até janeiro, um movimento que, segundo democratas, mostra que Miran não seria independente.

