Galípolo: processo é contínuo e mais medidas de segurança serão anunciadas em breve

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o reforço à segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN) é um processo contínuo e que pretende anunciar novas medidas em breve, além das que já foram divulgadas nesta sexta-feira, 5.

"Já temos algumas que estamos estudando aqui de maneira bastante profunda, escolhemos a excepcionalidade da situação que estamos passando no País, que era mais interessante e benéfico já soltar aquelas medidas que temos maturidade e confiança para soltar", disse, em referência aos ataques recentes a instituições financeiras.