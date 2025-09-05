Topo

Notícias

Galípolo: BC vai endereçar medidas relacionadas a contas-laranja no SFN ao longo de 2025

Brasília

05/09/2025 13h41

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a autarquia deve lançar medidas de segurança voltadas a coibir o uso de contas-laranja no Sistema Financeiro Nacional (SFN) ao longo deste ano. Elas não fazem parte do conjunto de ações lançadas nesta sexta-feira, 5, explicou ele, durante entrevista coletiva sobre o tema.

"A gente pretende também endereçar medidas que são relacionadas a isso, que vão estar entre essas novas medidas que a gente pretende, inclusive, fazer ao longo desse ano", disse Galípolo.

Também presente na entrevista coletiva, o diretor de Regulação, Gilneu Vivan, explicou que há um desafio de tipificar adequadamente esse tipo de conta.

Galípolo acrescentou que o SFN está completamente hígido, e que não há riscos à sua estabilidade. Ele destacou que nenhuma ação será uma "panaceia" contra os ataques do crime organizado, e que é necessário ter um trabalho contínuo.

Indagado, o banqueiro central afirmou que devem ser tomadas ações para melhorar as condições de trabalho do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), subordinado ao BC e responsável por combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo.

Ele explicou que a autonomia orçamentária e financeira do BC poderia garantir mais condições ao órgão.

Sobre a Lei Magnitsky, Galípolo disse que o trabalho do BC é observar seus impactos.

