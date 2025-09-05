Topo

Festa Literária Internacional começa nesta sexta-feira em Maricá

05/09/2025 13h18

A Flim está dividida em tendas.  A tenda central, a "Papo Flim", recebe as maiores mesas. Nesta sexta-feira, "Crônicas Urbanas" recebe Ruy Castro e Jessé Souza com mediação de Edney Silvestre. No sábado (6) a mesa "AFROTopias" junta Renato Noguera e Kiusam de Oliveira. O domingo (7) tem como mesa principal "Escrevivências da Quebrada", com Jessé Andarilho, MV Bill, Rodrigo Santos e Wesley Barbosa.

Durante todo o evento, uma grande tenda terá os estandes de editoras e grupos de escritores, onde ocorrerão lançamentos de livros, sessões de autógrafos e venda de títulos. 

Shows

Todas as sextas-feiras, sábados e domingos da Flim são encerrados com um grande show musical. Vão se apresentar, na primeira semana, Seu Jorge e Leoni. Nos dias 12, 13 e 14, Thiago Martins, Jorge Vercillo e Mari Fernandez, respectivamente, fazem o encerramento diário.

