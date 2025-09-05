Fed deve retomar cortes dos juros neste mês com enfraquecimento do mercado de trabalho

(Reuters) - As autoridades do Federal Reserve parecem prontas para iniciar este mês uma série de cortes na taxa de juros para sustentar um mercado de trabalho cada vez mais frágil, depois que um relatório do governo nesta sexta-feira mostrou que os ganhos de empregos no mês passado quase estagnaram e a taxa de desemprego aumentou.

Embora o chair do Fed, Jerome Powell, provavelmente interprete com cautela o acréscimo de meros 22.000 empregos no mês passado, dada a queda na imigração, o aumento da taxa de desemprego para 4,3% - a mais alta desde outubro de 2021 - fará soar alguns alarmes.

Com os empregadores contratando apenas lentamente, disse Powell no mês passado, qualquer aumento no que tem sido uma taxa muito baixa de demissões pode levar a uma taxa de desemprego acentuadamente maior.

Mais de um quarto das pessoas desempregadas está procurando emprego há mais de 27 semanas, segundo os dados de sexta-feira. E, embora o Fed receba novos dados sobre a inflação na próxima semana, antes da reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro, analistas afirmam que as preocupações com a deterioração do mercado de trabalho estão agora em primeiro plano.

"Um relatório de empregos mais fraco do que o esperado praticamente sela um corte de 25 pontos-base na taxa de juros neste mês", disse Olu Sonola, chefe de Pesquisa Econômica dos EUA na Fitch Ratings. "No curto prazo, é provável que o Fed priorize a estabilidade do mercado de trabalho em detrimento de seu mandato de inflação, mesmo com a inflação se afastando ainda mais da meta de 2%."

Após o relatório, os contratos futuros vinculados à taxa de juros do Fed refletiam cerca de 10% de chance de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros este mês, em comparação com zero antes do relatório, embora a maioria das apostas estivesse centrada em uma redução de 0,25 ponto na taxa, com cortes de tamanho semelhante em cada uma das próximas reuniões do Fed.

A precificação também refletiu cerca de 45% de chance de que, em janeiro, a taxa referencial de curto prazo esteja na faixa de 3,25% a 3,50%, um ponto percentual inteiro abaixo de onde está hoje - seja porque o Fed opte por começar este mês com um corte de 0,5 ponto, seja porque faça um corte de 0,25 ponto em cada uma das próximas quatro reuniões.

(Reportagem de Ann Saphir)