Já programava aos 9 anos: como único jovem não-herdeiro virou bilionário

Pedro Franceschi tem fortuna estimada em R$ 3,3 bilhões Imagem: Reprodução/LinkedIn
do UOL

Colaboração para o UOL

05/09/2025 05h30

O empresário Pedro Franceschi, 28, é uma exceção na lista dos 10 mais jovens bilionários do país: ele é o único que não herdou sua fortuna, mas a construiu, apontou a relação divulgada pela revista Forbes.

Como Franceschi conquistou seus bilhões

O brasileiro é fundador e CEO da Brex há oito anos. A startup fundada nos EUA, em 2017, oferece uma série de serviços financeiros para empresas, como controle, organização e realização de transações digitais e pré-aprovadas com o auxílio de inteligência artificial, além de cartão de crédito liberado em até cinco minutos, na versão virtual.

Franceschi criou a empresa com outro brasileiro, Henrique Dubugras. Seu parceiro, no entanto, deixou a posição de co-CEO que dividiam em 2024 e agora atua apenas como membro do conselho de administração da startup, função esta que exerce também em outros negócios.

Negócio se tornou próspero —e o jovem bilionário aparece na lista da Forbes desde 2022. Atualmente, Franceschi teria um patrimônio avaliado em R$ 3,3 bilhões, segundo a revista.

Ascensão do 'hacker mirim'

Pedro Franceschi teve um início precoce no mundo digital e, aos 9 anos, já programava. Aos 12, conseguiu desbloquear o iPhone 3 no Brasil.

Aos 15 anos, antes que a própria Apple lançasse o serviço, ele conseguiu fazer a assistente Siri falar português. Pouco depois, aos 16 anos, ele conheceu Henrique ainda através do Twitter, quando participavam de um debate a respeito de diferentes tipos de programação de softwares, contou Dubugras à BBC em 2015.

Os dois começaram uma parceria apenas online no início, com Henrique vivendo em São Paulo e Pedro no Rio na época em que o primeiro criou um aplicativo de namoro. Ao perceber que as mulheres que utilizavam seu app AskMeOut eram mais seletivas, Henrique teve a ideia de cobrar os homens por cada "like", o que equilibraria a equação e os tornariam seletivos também.

Pedro então ajudou Henrique a desenvolver um sistema de pagamento melhor para o aplicativo: a Pagar.me. A solução criada pela dupla em 2013 era um sistema que funcionava de forma semelhante ao PayPal e visava simplificar o cadastro, o pagamento e a aprovação de compras feitas online.

Três anos depois, Pedro e Henrique venderam a Pagar.me para a Stone. Àquela altura, a fintech que intermediava pagamentos entre lojistas e clientes por meio de boleto bancário ou cartão de crédito tinha 150 funcionários. Foi então que Pedro e Henrique decidiram abandonar o curso de ciência da computação em Stanford, nos EUA, para criar uma nova empreitada.

Com a experiência, capital e os contatos da startup anterior, eles criaram a Brex. Entre os primeiros investidores do novo negócio estavam Max Levchin e Peter Thiel, fundadores do PayPal. Thiel é uma figura tão proeminente no Vale do Silício que ele foi um dos primeiros investidores do Facebook (hoje Meta) e da OpenAI, a criadora do ChatGPT.

Além da Brex, Pedro ocupa posições de gestão em outras empresas. De 2021 a 2023, ele foi parte do conselho administrativo da Stone e, desde 2022, ele ocupa um assento no mesmo comitê na Coupang, uma empresa de e-commerce que está no ranking das 150 mais rentáveis da revista Fortune.

Os 10 mais jovens bilionários do Brasil, segundo a Forbes

1º Amelie Voigt Trejes
Patrimônio: R$ 3,4 bi
Idade: 20 anos
Fonte de riqueza: WEG, empresa catarinense de motores
Filha de Cladis Voigt Trejes, dividiu com os irmãos (Pedro e Felipe Voigt) parte das ações da mãe. É a segunda bilionária mais jovem do mundo.

2º: Lívia Voigt
Patrimônio: R$ 6,6 bi
Idade: 20 anos
Fonte de riqueza: WEG
Herdou parte das ações da mãe, Valsi Voigt. É neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores.

3º Felipe Voigt Trejes
Patrimônio: R$ 3,6 bi
Idade: 23 anos
Fonte de riqueza: WEG
Filho de Cladis Voigt Trejes, herdou parte das ações da mãe.

4º: Pedro Voigt Trejes
Patrimônio: R$ 3,6 bi
Idade: 23 anos
Fonte de riqueza: WEG
Filho de Cladis Voigt Trejes, herdou parte das ações da mãe.

5º: Helena Marina da Silva Petry
Patrimônio: R$ 1,9 bi
Idade: 23 anos
Fonte de riqueza: WEG
Filha de Marcia da Silva Petry, é herdeira direta do cofundador da WEG, Eggon João da Silva. Também se tornou titular de parte das ações da mãe.

6º: Ana Flávia da Silva Petry
Patrimônio: R$ 1,9 bi
Idade: 26 anos
Fonte de riqueza: WEG
Assim como a irmã Helena Petry, Ana também herdou parte das ações da mãe Marcia da Silva Petry.

7º: Dora Voigt de Assis
Patrimônio: R$ 6,6 bi
Idade: 27 anos
Fonte de riqueza: WEG
Assim como a irmã, Lívia, herdou parte das ações da mãe, Valsi Voigt.

8º: Pedro Franceschi
Patrimônio: R$ 3,3 bi
Idade: 28 anos
Fonte de riqueza: Brex
É fundador e CEO da sua própria empresa

9º: Max Van Hoegaerden Herrmann Telles
Patrimônio: R$ 29,3 bi
Idade: 29 anos
Fonte de riqueza: AB Inbev/3G Capital
Filho de Marcel Herrmann Telles; vem assumindo a participação do pai na AB InBev.

*Com informações de matérias publicadas em 09/11/2015 e 12/04/2022.

