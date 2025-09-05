EUA vendem 313 mil t de trigo da safra 2025/26, aponta USDA

São Paulo, 5 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 313 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 28 de agosto, já descontados os cancelamentos, informou nesta sexta-feira, 5, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa perda de 46% ante a semana anterior, e recuo de 51% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Nigéria (117,1 mil t), México (90,4 mil t), Filipinas (65,8 mil t), Equador (62,1 mil t) e Venezuela (58,4 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (176,8 mil t), Austrália (55 mil t), Vietnã (18 mil t), Colômbia (2,4 mil t) e Tailândia (1,4 mil t)Para 2026/27, foram reportadas vendas de 5,5 mil toneladas para o México.O total vendido, de 318,5 mil t, ficou mais perto do piso da faixa estimada por analistas do mercado, de 300 mil a 700 mil toneladas.As exportações somaram 890,6 mil toneladas na semana, perda de 11% ante a semana anterior, mas 50% maior diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram México (208,6 mil t), Colômbia (90,1 mil t), Japão (75 mil t), Vietnã (67,8 mil t) e Tailândia (58 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires