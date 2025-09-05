Topo

EUA enviam caças ao Caribe para combater drogas em meio a tensão com Venezuela, dizem fontes

05/09/2025 12h21

Por Steve Holland e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos ordenaram o envio de 10 caças F-35 para um aeródromo de Porto Rico para realizar operações contra cartéis de drogas, segundo fontes, acrescentando mais poder de fogo à intensificação das operações militares dos EUA no Caribe que estão alimentando a tensão com a Venezuela.

A nova mobilização se soma a uma presença militar dos EUA já bastante intensa no sul do Caribe, à medida que o presidente Donald Trump cumpre uma promessa de campanha de reprimir os grupos que ele culpa pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos.

A revelação sobre os F-35s foi feita poucas horas depois que o Pentágono acusou a Venezuela de um voo "altamente provocativo" na quinta-feira de caças sobre um navio de guerra da Marinha dos EUA.

Isso também ocorre após um ataque militar dos EUA na terça-feira que matou 11 pessoas e afundou um barco da Venezuela que, segundo Trump, estava transportando drogas ilegais.

A todo momento, o governo Trump busca vincular o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao narcotráfico, alegações que Caracas nega.

Mais especificamente, Trump acusou Maduro de comandar a gangue Tren de Aragua, que seu governo designou como organização terrorista em fevereiro.

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu a um pedido de comentário sobre os F-35s ou as alegações de que os caças venezuelanos sobrevoaram um navio de guerra dos EUA.

As fontes, falando sob condição de anonimato sobre o mais recente destacamento dos EUA, disseram que os 10 caças estão sendo enviados para realizar operações contra organizações designadas como narcoterroristas que operam no sul do Caribe. Os aviões devem chegar à região até o final da próxima semana, disseram elas.

Os F-35 são caças altamente avançados e seriam altamente eficazes em combate contra a Força Aérea da Venezuela, que inclui aeronaves F-16.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que dois F-16 venezuelanos sobrevoaram o USS Jason Dunham na quinta-feira.

O Dunham é um dos pelo menos sete navios de guerra dos EUA enviados ao Caribe, transportando mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais.

Maduro, em uma rara coletiva de imprensa em Caracas na segunda-feira, disse que os Estados Unidos estão "buscando uma mudança de regime por meio de ameaça militar".

