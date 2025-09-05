Topo

'Estamos muito desapontados com Brasil e estamos cobrando altas tarifas', diz Trump

São Paulo

05/09/2025 19h44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que está muito desapontado com o Brasil e que, por isso, está cobrando altas tarifas.

"Adoro as pessoas do Brasil, mas governo atual é muito para a esquerda", disse ele em coletiva de imprensa na Casa Branca.

O republicano também comentou que sempre será amigo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. "Não me preocupo com relação com a Índia", pontuou ao ser perguntado sobre a compra de petróleo russo pelo país.

O presidente americano ainda comentou que o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderiam ir como observadores ao G20 de 2026, em Miami.

