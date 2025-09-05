Topo

Superávit é 'vitória do Brasil' após tarifaço, diz presidente da Apex

Jorge Viana, presidente da Apex Imagem: Divulgação
05/09/2025 05h30

Após um mês de apreensão provocada pelo tarifaço de 50% que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs a produtos do Brasil como retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo brasileiro comemora como vitória o resultado do superávit comercial de US$ 6,1 bilhões de dólares no mês de agosto. Depois de costurar tratados comerciais "em todos os continentes", destravar o acordo do Mercosul com a União Europeia e aumentar suas exportações para China, o Brasil agora mira a Índia, "o maior potencial que temos para exportar", afirmou ao UOL Jorge Viana, presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. "É uma vitória para o Brasil. Não estamos pessimistas quanto o dia de amanhã."

Veja os principais trechos da entrevista:

Brasil tem superávit após tarifaço

É uma vitória para o Brasil. O presidente Lula e a Apex realizaram 16 encontros empresariais em todos os continentes. Fomos ao Vietnã, Arábia Saudita, China, Espanha, Alemanha, Japão, Angola... Isso nunca havia acontecido. Foram mais quatro com o vice-presidente [Geraldo] Alckmin. Mais de 7.000 empresários foram por conta própria a esses encontros.

O Brasil fez o dever de casa para diversificar mercados: abrimos quase 410 [desde o início do governo] com trabalho integrado do Ministério da Agricultura, Itamaraty, Ministério do Desenvolvimento e Apex auxiliando. Ajudou o fato de o presidente Lula ter um perfil agressivo de vender o Brasil.

Alguns produtos fora do tarifaço também exportaram menos para os EUA porque as tarifas são inexplicáveis. Foi assumido o componente político e não comercial por conta da ação do filho do ex-presidente [Eduardo Bolsonaro]. Isso gera insegurança [nos importadores]. A incerteza faz as pessoas pensarem se vale a pena manter suas relações comerciais.

Como driblar o tarifaço

trump tarifaço - Brendan Smialowski/AFP - Brendan Smialowski/AFP
O presidente Donald Trump anuncia tarifaço em 2 de abril de 2025
Imagem: Brendan Smialowski/AFP

Estamos buscamos vender mais para os mercados que já foram abertos. Vamos aumentar nossa participação na Austrália. Dias 10 e 11 de setembro vamos para o Canadá, que compra US$ 1 bilhão de de café brasileiro. O Brasil pode vender para eles parte o excedente que iria para os EUA. Vamos tentar aumentar a diversificação: vender mais onde a gente já vende e identificar países sem barreira tarifaria que podemos botar produtos.

Ninguém abre mão dos EUA. A Apex já tem um escritório em Miami e vai colocar um ponto de negociação em Washington. Não podemos desistir porque acredito que haverá pressão de setores dos EUA para mais produtos brasileiros entrarem na lista de exceções.

A Apex montou um programa de R$ 240 milhões para trazer mais de 1000 compradores de dezenas de países para se encontrarem com empresas que tinham os EUA como principais importadores, e vamos garantir que essas empresas estejam nos eventos da Apex no mundo inteiro. O [programa do governo] Brasil Soberano é um lastro para as empresas. Elas sabem que têm um apoio do BNDES para se manterem.

O Brasil está sendo pragmático, seja com a os EUA ou com a Argentina, ao contrario do governo passado, que fazia política no comércio: tratava mal a Argentina [então sem Javier Milei], tratava com desdém os EUA [com Joe Biden], fazia piada com a China.

A Índia o país com o maior potencial de crescimento de exportação que temos porque tem a maior população do mundo. Hoje o fluxo parece o de dez anos atrás porque houve queda no governo passado. A pedido de Lula, a Apex está ajudando a organizar com o Alckmin o maior encontro empresarial que a gente já fez com a Índia.

Acordo do Mercosul com União Europeia destrava

lula ursula von der leyen - 12.jun.2023 - Pedro Ladeira/Folhapress - 12.jun.2023 - Pedro Ladeira/Folhapress
Arquivo - O presidente Lula com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Imagem: 12.jun.2023 - Pedro Ladeira/Folhapress

O acordo saiu da Comissão e foi para o Conselho, com perspectiva de assinatura até o final do ano. Será o maior acordo comercial do mundo, US$ 22 trilhões de dólares, maior que o PIB da China [US$ 18 tri] e quase o dos EUA [US$ 29 tri].

O presidente Lula insistiu muito politicamente, conversou com líderes europeus, com o secretário do conselho da UE [Thérèse Blanchet], com a presente da Comissão Europeia [Ursula von der Leyen]. A mudança na posição dura da França [que resistia ao acordo] vem acompanhada de salvaguardas que criam segurança em casos excepcionais para alguns setores [como a criação de um fundo de socorro ao agronegócio].

O tarifaço também colaborou para que os blocos criassem um melhor ambiente de comércio.

Mesmo com o tarifaço sendo ruim para o Brasil, não estamos pessimistas quanto ao dia de amanhã.
Jorge Viana, presidente da Apex

