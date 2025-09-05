Entregas da Airbus recuam 3% no ano até fim de agosto

PARIS (Reuters) - A Airbus entregou 61 aeronaves em agosto, somando 434 jatos nos primeiros oito meses do ano, uma queda de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, disse a fabricante de aviões nesta sexta-feira.

O grupo aeroespacial europeu também registrou formalmente um pedido de 90 jatos da Avolon, depois que a locadora irlandesa anunciou a aprovação dos acionistas para a expansão da frota no mês passado.

A Airbus afirmou ter recebido 600 encomendas até agora neste ano, ou um total líquido de 504 após cancelamentos. Os negócios do mês passado também incluíram um pedido de sete aeronaves A350-1000 de um cliente não divulgado.

A Airbus disse que espera que as entregas acelerem no final do ano, visando uma meta anual de 820 aeronaves, um aumento de 7% em relação às 766 aeronaves em 2024.

Para atngir tal objetivo, a empresa terá que alcançar um ritmo recorde nos próximos meses, disseram fontes do setor e analistas no início desta semana.

(Por Tim Hepher)