Topo

Notícias

Entregas da Airbus recuam 3% no ano até fim de agosto

05/09/2025 09h50

PARIS (Reuters) - A Airbus entregou 61 aeronaves em agosto, somando 434 jatos nos primeiros oito meses do ano, uma queda de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, disse a fabricante de aviões nesta sexta-feira.

O grupo aeroespacial europeu também registrou formalmente um pedido de 90 jatos da Avolon, depois que a locadora irlandesa anunciou a aprovação dos acionistas para a expansão da frota no mês passado.

A Airbus afirmou ter recebido 600 encomendas até agora neste ano, ou um total líquido de 504 após cancelamentos. Os negócios do mês passado também incluíram um pedido de sete aeronaves A350-1000 de um cliente não divulgado.

A Airbus disse que espera que as entregas acelerem no final do ano, visando uma meta anual de 820 aeronaves, um aumento de 7% em relação às 766 aeronaves em 2024.

Para atngir tal objetivo, a empresa terá que alcançar um ritmo recorde nos próximos meses, disseram fontes do setor e analistas no início desta semana.

(Por Tim Hepher)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

França: Partido Socialista se posiciona para assumir governo se premiê for derrubado

Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

Anutin Charnvirakul é eleito premiê da Tailândia após derrotar rival do partido governista

Em crise com Venezuela, Trump envia caças para 'combater cartéis no Caribe'

'Estarei ao lado do Lula', diz Costa Filho, ministro do partido de Tarcísio

Aeronaves militares venezuelanas voaram perto de navio de guerra dos EUA em "ação provocativa", diz Pentágono

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball"

Anna Suav traz a força do hip-hop amazônida para festival em Marselha

Número 2 do governo trabalhista britânico renuncia após polêmica fiscal

Temperatura deve cair em São Paulo no fim de semana

Tesla propõe pacote para Musk que pode alcançar 1 trilhão de dólares