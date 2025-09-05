Enel retira mais de 5 toneladas de cabos clandestinos e irregulares em SP

Topo

A Enel Distribuição São Paulo anunciou a remoção de mais de 5,3 toneladas de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de forma irregular ou clandestina nos postes de energia. Números são do primeiro semestre de 2025.

O que aconteceu

A companhia afirma que a operação, realizada em 24 municípios da região metropolitana, já regularizou 27,6 mil pontos de energia. Na noite de quarta-feira, foram retirados cerca de 800 quilos de cabos e postes irregulares somente na Alameda Santos, próximo à avenida Paulista.

Segundo a empresa, os cabos retirados estavam fora dos padrões técnicos, instalados sem contrato ou identificação. A prática, além de poluir visualmente as ruas, representa risco de acidentes.

Também foram identificadas redes clandestinas, feitas sem projeto ou autorização técnica. O levantamento da Enel aponta violações recorrentes, como cabos instalados fora da faixa regulamentar de 500 mm, ocupação de mais de um ponto por poste, excesso de equipamentos e redes soltas ou rompidas. Nos primeiros seis meses do ano, além da remoção de materiais, foram feitas 5.426 fiscalizações e emitidas 857 notificações a operadoras de telecomunicações.

A próxima etapa da fiscalização deve ocorrer na rua Pamplona, também na região da Paulista. A distribuidora afirma que continuará atuando em parceria com prefeituras e órgãos públicos para ordenar a rede, ampliar a segurança da população e cobrar maior responsabilização das empresas de telecomunicações.

