Encomendas à indústria da Alemanha caem 2,9% em julho ante junho

05/09/2025 07h07

As encomendas à indústria da Alemanha recuaram 2,9% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam crescimento de 0,7% no mês. Na comparação com julho do ano passado, as encomendas totais tiveram queda de 3,4%. Os dados de junho foram revisados para queda mensal de 0,2%, de recuo de 1,0% anteriormente.

