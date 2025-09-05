Empresa diz que bondinho da Glória passou por vistorias em 2022 e 2024

O presidente da Carris, empresa que administra o bondinho da Glória, em Portugal, afirmou hoje que o elevador passou por manutenções em 2022 e 2024.

O que aconteceu

Diretor disse que são feitas inspeções gerais a cada dois anos."Há uma renovação de vários aspectos dos veículos, de quatro em quatro anos, e outra de dois em dois anos. Não houve alerta sobre funcionamento em geral dos elevadores recentemente", explicou Pedro de Brito Bogas a jornalistas. Segundo ele, não é possível partir do pressuposto que problema aconteceu nos cabos.

Já os cabos são avaliados diariamente por técnicos da Carris e da empresa terceirizada que presta serviço desde 2019. O jornal português Publico afirmou que esta inspeção teria sido feita nove horas antes do acidente. Bogas afirmou que os peritos vão apurar se a verificação foi realizada. "Avaliamos que as inspeções foram bem feitas, mas vamos ver com o inquérito."

Custo de manutenção dobrou em dez anos. De acordo com Bogas, a Carris duplicou os gastos em manutenção nos bondes que administra em Lisboa, entre 2015 e 2025, mas disse não poder afirmar o valor preciso. Ele também disse que o aumento ocorreu junto ao maior número de passageiros e nível de operações.

Família de funcionário morto vai receber assistência da empresa. André Marques, que trabalhava há 15 anos na Carris e era operador de um dos bondes, foi uma das vítimas do descarrilamento. Bogas disse que ele deixa uma esposa e dois filhos pequenos que "receberão apoio psicológico e material".

Todos os elevadores da cidade estão suspensos. Famosos destinos turísticos em Lisboa, os bondinhos estão suspensos na cidade após o ocorrido para inspeções técnicas previstas para ocorrer nos próximos dias. "É uma situação inimaginável, inusitada. Se fosse algo evidente, já saberíamos", disse o chefe. Ele completou que a empresa quer ter acesso ao veículo que descarrilou para só depois ter uma conclusão do caso e saber quais medidas adotar. "A segurança é prioridade da Carris desde o início e seremos intransigentes na causa e responsabilidade. Em breve apresentaremos conclusões do inquérito".

Tragédia fez vítimas de várias partes do mundo

Vítimas são de oito nacionalidades. A Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga as causas do acidente, divulgou hoje a nacionalidade das 16 vítimas: cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadenses, um ucraniano, um americano e um francês.

Cidadão alemão anteriormente dado como morto está vivo. Em nota, as autoridades afirmam que um dos passageiros da Alemanha que teria morrido está sendo tratado no Hospital de São José.

Três brasileiros se feriram no descarrilamento. O Itamaraty afirma que duas das vítimas receberam atendimento e foram liberadas. Uma terceira mulher segue internada. A identidade delas não foi divulgada.

Número de passageiros no elevador no momento do acidente não foi informado. Bogas não soube informar quantas pessoas estavam a bordo, mas disse acreditar que seja menos do que a capacidade máxima, de 42 pessoas.

Atração turística foi inaugurada em 1885

Bondinho é uma das principais atrações turísticas portuguesas. Lisboa tem diversos coletivos do tipo espalhados pela cidade. O da Glória, onde aconteceu o acidente, é um ponto histórico e foi inaugurado em 1885.

Cartão-postal conecta dois bairros. Os vagões amarelos e brancos liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, famoso bairro turístico lisboeta. Por lá, são pontos famosos para visita a Igreja de São Roque e o Miradouro de São Pedro de Alcântara.

Sistema funciona com dois bondes, ao mesmo tempo, com um contra-peso. Enquanto um desce, o peso puxa o outro morro acima, pelos cabos de aço.